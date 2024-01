Les « succès » d’un concours scientifique pourraient traiter la maladie de Parkinson familiale

Dans le cadre d’une nouvelle approche de découverte de médicaments, sept molécules, ou « hits », susceptibles de traiter la maladie de Parkinson familiale ont été identifiées lors du premier concours scientifique ouvert organisé par l’organisation canadienne à but non lucratif. Conscience.

Lancé avec le soutien du partenariat mondial public-privé Consortium de génomique structurale (SGC) et une subvention du gouvernement canadien, Conscience fait progresser l’infrastructure pour faire de l’intelligence artificielle (IA) un outil viable pour la découverte de médicaments. Son approche scientifique ouverte fait référence à la pratique consistant à partager ouvertement des données, des informations, des outils et des résultats de recherche sans les contraintes imposées par les brevets.

“Les résultats d’aujourd’hui sont une victoire pour la science ouverte, pour la collaboration dans la découverte de médicaments, par opposition à une approche fondée sur les brevets dans laquelle les scientifiques travaillent isolément des laboratoires concurrents”, a déclaré Ryan Merkley, PDG de Conscience, dans un communiqué. communiqué de presse.

« Nous pouvons également célébrer l’émergence de l’IA en tant que nouvel outil prometteur pour la découverte de médicaments. C’est ce qui rend ces résultats – même s’ils sont préliminaires – si passionnants », a déclaré Merkley.

La série CACHE Challenge — au complet, l’évaluation critique des expériences informatiques de recherche de résultats — est le premier concours de Conscience et est financée par La Fondation Michael J. Fox pour la recherche sur la maladie de Parkinson (MJFF). Les participants au concours utilisent leurs méthodes informatiques pour prédire les molécules susceptibles de traiter la maladie, qui sont ensuite testées expérimentalement par CACHE.

« Nous célébrons aujourd’hui les réalisations scientifiques des participants du CACHE du monde entier et des expérimentateurs du Structural Genomics Consortium qui ont découvert ensemble de nouveaux points de départ chimiques pour la découverte de médicaments », a déclaré Matthieu Schapira, PhD, scientifique principal du CACHE, du SGC de l’Université de Toronto. au Canada. “Ces composés ont un mode d’action entièrement nouveau et pourraient aider à explorer de nouvelles stratégies thérapeutiques contre la maladie de Parkinson.”

lecture recommandée

CACHE Challenge vise à faire de l’IA un outil de découverte de médicaments

La maladie de Parkinson est un trouble neurologique progressif qui peut entraîner une lenteur des mouvements, des tremblements et des problèmes de marche et d’équilibre. Il est également associé à la dépression, aux problèmes de mémoire et à divers autres symptômes non moteurs. Bien que les thérapies approuvées puissent soulager les symptômes, elles ne ralentissent ni n’arrêtent la progression de la maladie ni n’offrent de remède.

Ainsi, trouver des traitements capables de s’attaquer aux causes de la maladie est un objectif majeur pour les chercheurs, en particulier pour les personnes atteintes de la maladie de Parkinson familiale, chez lesquelles les patients ont des antécédents familiaux de cette maladie.

Des mutations dans le LRRK2 Ce gène, qui code pour une protéine du même nom, est la cause génétique la plus courante de la maladie de Parkinson familiale. Ici, les participants à CACHE ont été invités à soumettre des molécules qui se lient fortement à LRRK2 – et sur les 2 000 molécules soumises, sept ont été validées expérimentalement au SGC.

Un « comité d’évaluation des succès » indépendant composé d’entreprises a ensuite évalué les données pour trouver les résultats les plus convaincants. La procédure, qui comprenait une deuxième série de prédictions et de validations expérimentales, a duré deux ans. Six des molécules gagnantes ont été soumises par des laboratoires universitaires et une provenait d’une société pharmaceutique.

« Le cœur de notre mission est d’accélérer les découvertes menant à de nouveaux traitements significatifs pour les personnes vivant avec la maladie de Parkinson », a déclaré Brian Fiske, co-directeur scientifique du MJFF.

“Travailler avec des partenaires comme Conscience et leur modèle CACHE Challenge est une des façons dont nous avons pu aborder la biologie complexe avec des solutions innovantes”, a déclaré Fiske.

À une époque où les nouveaux traitements pour de nombreuses maladies sont rares malgré des investissements importants, le CACHE Challenge propose un modèle alternatif et collaboratif pour le développement de médicaments.

Conscience a également réalisé l’ensemble des données du CACHE Challenge accessible au public. Sont incluses les structures chimiques de toutes les molécules évaluées, ainsi que les méthodes informatiques appliquées. Cette transparence, note l’organisation à but non lucratif, permettra à l’ensemble de la communauté scientifique de bénéficier des données et de faire progresser le développement thérapeutique sans être entravée par des brevets ou des limitations exclusives.

En outre, cette approche pourrait améliorer l’efficacité et la rentabilité du processus de découverte et de développement de médicaments, qui peut prendre des années, voire des décennies, a noté Conscience dans son communiqué.

« L’application de l’intelligence artificielle dans un modèle collaboratif de science ouverte porte ses fruits », a déclaré François-Philippe Champagne, ministre canadien de l’Innovation, des Sciences et de l’Industrie, ajoutant que « ces principes ont donné lieu à une découverte prometteuse dans le traitement de la maladie de Parkinson. »

« Nous saluons l’engagement de Conscience dans cette approche pionnière », a déclaré Champagne.

Le gouvernement canadien a accordé en octobre un financement de 49 millions de dollars canadiens (environ 36,5 millions de dollars) à Conscience.

En plus de la maladie de Parkinson, quatre défis CACHE sont en cours pour d’autres pathologies. Deux se concentrent sur le COVID-19, un troisième sur le cancer et le quatrième sur l’obésité.

« À une époque où les nouveaux traitements pour de nombreuses maladies sont rares malgré des investissements importants, le CACHE Challenge offre un modèle alternatif et collaboratif pour le développement de médicaments », a déclaré Merkley.

Une première Symposium CACHE aura lieu les 6 et 7 mars à Toronto. Des spécialistes de la chimie informatisée et de l’IA se réuniront pour partager leurs expériences en matière de collaborations scientifiques ouvertes et de développement d’outils d’IA pour la découverte de médicaments.