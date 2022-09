Les succès du cloud hybride reposent sur la protection des données

Cette adoption du cloud hybride se produit dans toute l’industrie à un rythme impressionnant, selon Dave Russell, vice-président de la stratégie d’entreprise de Veeam. « Ces dernières années, la pandémie et les activités macroéconomiques qui en ont résulté ont amené les organisations à repenser leur stratégie opérationnelle et à passer plus rapidement au cloud hybride », déclare-t-il. Les statistiques du marché concordent : Mordor Intelligence prévoit que le marché du cloud hybride continuera de croître rapidement, avec un taux de croissance annuel composé (TCAC) de 21,6 % jusqu’en 2026.

Les entreprises se tournent de plus en plus vers le cloud hybride pour des économies de coûts et la flexibilité d’innover et d’évoluer. “L’un des principaux avantages du cloud hybride est de minimiser les coûts d’extension de l’infrastructure sur site”, explique Kateryna Dubrova, analyste de recherche sur les réseaux et services IoT chez ABI Research, société mondiale de veille technologique. Elle ajoute : “Cela simplifie le développement de la charge de travail sur le cloud pour permettre de tester, de prototyper et de lancer rapidement de nouveaux produits.”

Garder le contrôle sur les données

La croissance de l’adoption du cloud hybride met l’accent sur la sécurité et la protection des données. “Le problème maintenant est que nous avons beaucoup plus de données et beaucoup plus d’applications dans beaucoup plus d’endroits”, déclare Alexey Gerasimov, vice-président et responsable de la pratique cloud chez Capgemini Americas. “Tous sont sujets à des attaques, des pénétrations, des fuites de données – la surface d’attaque est beaucoup plus grande et il y a beaucoup plus de choses à attaquer.”

La protection des données dans les environnements hybrides est complexe. Les entreprises s’appuient souvent sur plusieurs systèmes de plusieurs fournisseurs, ce qui signifie une vulnérabilité des données, des inefficacités et une augmentation des frais généraux. Pour protéger les actifs à mesure que les menaces de cybersécurité augmentent et évoluent, les entreprises doivent comprendre les défis liés aux données qui accompagnent le cloud hybride.

Les entreprises qui travaillent avec des technologies cloud supposent parfois que les fournisseurs de cloud s’occuperont de la sécurité et de la protection des données ; cependant, la responsabilité ultime de la stratégie de gestion des données incombe à l’entreprise, quel que soit l’endroit où se trouvent les données. « Par rapport à l’informatique conventionnelle, la sécurité et la protection du cloud sont régies par une responsabilité partagée. Le fournisseur de services cloud assume la responsabilité de l’infrastructure sous-jacente telle que les services de cloud computing. L’entreprise conserve la responsabilité des applications, des données et des utilisateurs », explique Dubrova.

La responsabilité est comme la location d’une voiture, dit Russell : L’agence de location fournit la voiture et un réservoir d’essence, mais le conducteur doit toujours conduire la voiture et éviter les accidents. « De même, en travaillant avec le cloud hybride, les fournisseurs fournissent l’infrastructure de travail (les racks de serveurs), mais c’est toujours à l’entreprise de protéger ses données », dit-il. “Il appartient toujours à l’entreprise de renforcer l’accès du point de vue des ports, des informations d’identification et de tous les détails de sécurité associés à l’utilisation d’un environnement de cloud hybride.”

Une fois cela compris, la responsabilité de l’entreprise dans l’environnement hybride est un avantage. “À mon avis, l’hybride est préférable lorsque vous avez de lourdes exigences en matière de conformité et de souveraineté des données”, déclare Nallappan.

Téléchargez le rapport complet.

Ce contenu a été produit par Insights, la branche de contenu personnalisé de MIT Technology Review. Il n’a pas été rédigé par la rédaction de MIT Technology Review.