Les succès de la Coupe du monde de football féminin en Angleterre inspirent les joueuses de retour au pays

LONDRES – Pour une nation folle de football comme l’Angleterre, il est assez surprenant de se rendre compte qu’il n’y a pas si longtemps, les matchs féminins étaient effectivement interdits parce qu’ils n’étaient pas féminins. La Football Association, l’instance dirigeante du football en Angleterre, a effectivement empêché les femmes de jouer entre 1921 et 1971, affirmant que le sport était « tout à fait inadapté aux femmes » et « ne devrait pas être encouragé ».

Oh mais comme les temps changent. Dimanche, la nation lancera un rugissement collectif pour les Lionnes, qui sont à une victoire de la gloire de la Coupe du monde. Les bookmakers les ont pratiquement à égalité avec La Roja espagnole qui se dirige vers la finale.

Dans tous les tournois masculins majeurs, le pays va plus qu’un peu à la banane, les fans occasionnels se transformant soudainement en experts inconditionnels. Les gens s’extasient sur les chances de l’équipe. Personne ne travaille vraiment le jour du match. Les fans sortent des pubs en scandant « le football rentre à la maison », une réplique d’un hymne écrit pour le Championnat d’Europe masculin de 1996 – au cours duquel l’Angleterre a été éliminée en demi-finale.

L’Angleterre rugit dans la finale de la Coupe du monde, mettant fin à une course magique de Matildas

Le football est le sport national et la soif des hommes de remporter un trophée important est toujours palpable. Et pourtant, ce sont les femmes qui obtiennent les résultats que tout le monde réclame. Ce sont les femmes qui pourraient mettre fin à l’attente de 57 ans de l’Angleterre pour un trophée de la Coupe du monde. Ce sont les femmes qui, il n’y a pas si longtemps, ont remporté une autre grande victoire internationale : en 2022, les Lionnes ont remporté le Championnat d’Europe, ce que les hommes n’ont pas réussi à faire l’année précédente.

La dernière fois que l’équipe masculine a participé à une finale de Coupe du monde, c’était en 1966, lorsque les Beatles et les Beach Boys étaient en tête des classements.

Non seulement les femmes ont ramené l’argenterie à la maison plus récemment, mais elles se connectent avec le public et les jeunes filles sur le plan émotionnel.