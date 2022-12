Les subventions vertes de Biden sont protectionnistes, selon des responsables de l’UE

Commentez cette histoire Commentaire

Lors d’un dîner d’État étincelant à la Maison Blanche il y a quelques jours, le président Biden et Emmanuel Macron, président de la France, ont élevé des flûtes de cristal à l’amitié transatlantique, portant un toast à des valeurs partagées et à une cause commune. Mais sous la bonhomie mijote un différend commercial sur des milliards de dollars de subventions vertes dans la loi de réduction de l’inflation (IRA) de Biden et ce que certains alliés considèrent comme l’approche commerciale «l’Amérique d’abord» de l’administration – des préoccupations qui planeront sur les réunions commerciales dans le Maryland le Lundi.

Le Conseil du commerce et de la technologie États-Unis-UE a été lancé l’année dernière en tant que forum permettant aux États-Unis et à l’Union européenne de coordonner leurs approches des principaux problèmes mondiaux liés au commerce, à l’économie et à la technologie. Une réunion de mai à Paris semblait prometteuse de progrès, en particulier pour faire face à la montée de la Chine en tant que rival géostratégique.

Mais la frustration de l’Europe face aux subventions accordées aux véhicules électriques construits aux États-Unis et à d’autres technologies d’énergie verte assombrit ces perspectives. Déjà, un haut fonctionnaire de l’UE, Thierry Breton, commissaire au Marché intérieur, s’est retiré de la réunion de lundi.

Lors d’une conférence de presse conjointe avec Macron jeudi, avant le dîner d’État, Biden a reconnu la rancune des alliés. “Je n’ai jamais eu l’intention d’exclure les gens qui coopéraient avec nous”, a-t-il déclaré, d’un ton apaisant. “Ce n’était pas l’intention.”

Il a également exprimé son optimisme quant à la possibilité de trouver une voie à suivre par le biais d’un groupe de travail États-Unis-UE mis en place pour résoudre les problèmes. “Nous pouvons résoudre certaines des différences qui existent”, a déclaré Biden. “Je suis confiant.”

Macron avait précédemment averti que les choix américains menaçaient de “fragmenter l’Occident”. Apparaissant aux côtés de Biden, il a déclaré qu’ils avaient eu “une excellente discussion” sur la législation et avaient convenu “de resynchroniser nos approches, nos agendas”, car “nous partageons la même vision” pour plus d’emplois et une chaîne d’approvisionnement sécurisée.

“Les circonstances signifient que nous n’avons pas d’autre alternative que de travailler ensemble”, a-t-il déclaré.

Mais la partie européenne a également envisagé d’autres options. Macron a lancé l’idée d’un “Buy European Act”, un argumentaire qui a été accueilli avec prudence mais qui gagne du terrain à mesure que la colère de l’UE grandit.

À Bruxelles, la capitale de facto de l’UE, les diplomates évaluent différents points de levier, notamment en utilisant potentiellement la volonté de l’administration Biden de se coordonner sur la stratégie chinoise, pour faire valoir leurs points. “Lorsque vous voulez parler de la Chine, vous devez également parler de l’IRA”, a déclaré un haut diplomate de l’UE, qui, comme d’autres personnes interrogées, a parlé sous couvert d’anonymat en raison de la sensibilité du sujet.

Il a également été question à Bruxelles de soulever la question à l’Organisation mondiale du commerce. Bien que peu d’entre eux aient envie d’une guerre commerciale, certains pensent qu’un recours aussi extrême pourrait être nécessaire si la partie américaine va de l’avant.

Lorsque Biden a promulgué l’IRA en août, il l’a saluée comme “l’action la plus agressive de tous les temps – jamais, jamais, jamais – pour faire face à la crise climatique et renforcer notre économie – notre sécurité énergétique”.

L’administration affirme qu’elle présente « des opportunités importantes pour les entreprises européennes », ainsi que des avantages pour la sécurité énergétique de l’UE en accélérant la transition énergétique. “L’essentiel”, a déclaré un porte-parole du Conseil de sécurité nationale, John Kirby, est que l’énergie propre est “une marée qui soulève tous les bateaux… il y a beaucoup d’opportunités pour tout le monde là-dedans”.

Mais plus les responsables et les diplomates européens étudiaient la législation, plus elle leur apparaissait comme une attaque agressive contre la base industrielle de l’UE.

Alors que la Russie intensifiait sa guerre en Ukraine cet automne, certains alliés craignaient de faire trop de bruit au sujet des subventions aux véhicules électriques, de peur que l’Europe ne paraisse divisée. Mais en octobre, la dispute en coulisses avait éclaté au grand jour.

Les mesures américaines “discriminent les industries européennes de l’automobile, des énergies renouvelables, des batteries et à forte intensité énergétique”, a déclaré le mois dernier le commissaire au commerce du bloc, Valdis Dombrovskis. “Nous voulons et nous attendons à ce que les entreprises et les exportations européennes soient traitées aux États-Unis de la même manière que les entreprises et les exportations américaines sont traitées en Europe”, a-t-il déclaré dans un discours.

En ce qui concerne la Maison Blanche, la législation a été adoptée par de faibles marges et il y a peu d’appétit pour demander au Congrès d’apporter des changements. Mais, selon les responsables de l’administration, il peut y avoir de la place dans le processus d’élaboration des règles pour répondre aux préoccupations des alliés avant que la loi n’entre en vigueur le 1er janvier.

“Nous sommes attachés à une approche de mise en œuvre de l’IRA qui évolue rapidement, qui réponde correctement aux questions difficiles et qui comporte des garde-corps appropriés”, a déclaré un haut responsable de l’administration. “Nous sommes convaincus que nous pouvons créer des emplois bien rémunérés et lutter contre la crise climatique – et pas aux dépens les uns des autres.”

Les responsables de l’administration disent que l’UE devrait envisager ses propres subventions en coordination avec Washington. “Les subventions ont un rôle important à jouer pour accélérer et générer des résultats positifs”, a déclaré le haut responsable. “Nous considérons le groupe de travail comme un moyen… pour nous de nous assurer que leur approche et notre approche finissent par se compléter.”

Les alliés, encore sous le choc du chaos tit-for-tat de l’ère Trump, ont exprimé une certaine irritation quant à la façon dont le différend a été géré au cours des derniers mois. Ils ont cité un manque de consultation et d’attention, en particulier dans le contexte de la guerre de la Russie en Ukraine, qui a fait grimper les prix de l’énergie à travers le continent et poussé l’UE au bord de la récession.

Les subventions de l’IRA aux véhicules électriques ont également contrarié les alliés en Asie, en particulier les Sud-Coréens et les Japonais, qui construisent tous deux des voitures électriques. Ils “échangent des notes” avec des partenaires en Europe sur la question, a déclaré un diplomate asiatique, et il y a une “convergence d’intention” pour amener la partie américaine à répondre à leurs préoccupations.

Le contrecoup de la politique commerciale de Biden joue sur la division de longue date au sein de l’UE sur le commerce. Certains pays qui soutiennent une approche plus libérale considèrent la loi sur la réduction de l’inflation comme un cadeau à des pays comme la France, donnant à Macron une couverture pour faire avancer les politiques interventionnistes.

Sans les États-Unis pour dénoncer le protectionnisme européen, certaines petites économies libérales estiment qu’elles ont moins de poids. “L’Amérique abaisse la barre des interventions protectionnistes”, a déclaré un diplomate de l’UE. Plus les États-Unis donneront la priorité à l’Amérique et modifieront unilatéralement les règles du jeu, moins l’Europe sera disposée à suivre.

Alors que les États-Unis accusent souvent les Européens d’être discriminatoires – par exemple, en interdisant les importations de bœuf contenant des hormones, les subventions de l’IRA aux véhicules électriques sont « manifestement protectionnistes », a déclaré Frances G. Burwell, membre du groupe de réflexion Atlantic Council. .

La tournure des événements est malheureuse, a-t-elle ajouté, notant qu’à la réunion de Paris, les véhicules électriques ont été présentés comme une technologie pour laquelle l’UE et les États-Unis pourraient élaborer des réglementations compatibles, notamment sur les infrastructures de recharge. “Alors”, a-t-elle dit, “l’octroi de subventions pour les véhicules électriques construits aux États-Unis a pris les Européens par surprise.”

Mais, a déclaré Burwell, elle ne croit pas que le contretemps condamnera les relations commerciales transatlantiques. «Nous avons toujours eu des problèmes commerciaux et réglementaires très difficiles – toujours», a-t-elle déclaré. Et, a-t-elle ajouté : “Cela n’érodera pas notre coopération sur les contrôles à l’exportation et les sanctions contre la Russie pour son invasion de l’Ukraine”.

Pékin, comme on pouvait s’y attendre, cherche à exacerber le fossé entre l’Europe et les États-Unis. Lors d’un briefing quotidien vendredi, Zhao Lijian, porte-parole du ministère chinois des Affaires étrangères, a répondu à une question sur les propos de Macron à Washington en critiquant le traitement de l’Europe par Washington. “La législation américaine, conçue pour servir ses propres intérêts, ne montre aucun respect pour les autres pays, pas même pour ses soi-disant alliés et partenaires”, a-t-il déclaré.