Les subventions stimulent les services locaux pour 7 agences du comté de DeKalb – Shaw Local

SYCAMORE – La DeKalb County Community Foundation a reçu 129 600 $ en subventions du Fonds de la Fondation Farny R. Wurlitzer, dont une partie a été distribuée à sept organisations à but non lucratif de la région qui fournissent des services aux résidents locaux.

Les subventions soutiendront sept organisations et organisations à but non lucratif de la région du comté de DeKalb, selon un communiqué de presse.

Les bénéficiaires de la subvention du Fonds de la Fondation Farny R. Wurlitzer comprennent :

Comté de DeKalb :

Cor Cantiamo – 1 500 $

Théâtre communautaire pour enfants – 6 000 $

Faites que cela se produise – 7 500 $

Orchestre symphonique de Kishwaukee – 12 500 $

Collège des arts visuels et du spectacle de la Northern Illinois University – 4 000 $

École de musique de l’Université Northern Illinois – 5 000 $

Amplificateurs de musique Sycamore – 2 100 $

La Fondation Farny R. Wurlitzer a été créée dans les années 1940. La fondation est devenue un fonds de la DeKalb County Community Foundation en 2012.

Pour faire un don à n’importe quel fonds de la Fondation communautaire, visitez dekalbccf.org/donate ou envoyer par courrier à la DeKalb County Community Foundation, 475 DeKalb Ave., Sycamore.

Pour plus d’informations, envoyez un e-mail à [email protected] ou [email protected].