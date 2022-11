Les subventions Pell peuvent rendre l’université plus abordable. Que souhaitez-vous savoir

Le programme fédéral Pell Grant, promulgué en 1965, est l’une des plus importantes sources d’aide financière à la disposition des étudiants. Plus de 6 millions les étudiants de premier cycle ont reçu les bourses en 2020.

La politique du président, dévoilée en août, offre jusqu’à 10 000 dollars d’annulation de prêt à des dizaines de millions d’Américains qui ont emprunté pour leurs études. Et cela va plus loin pour ceux qui ont reçu une bourse Pell à l’université, un type d’aide disponible pour les familles à faible revenu, en supprimant jusqu’à 20 000 $ de leur solde d’endettement étudiant.

“Cela pourrait signifier ne pas fréquenter ou terminer l’université, ou contracter des prêts étudiants privés plus coûteux”, a-t-elle déclaré.

Dans certains cas, un étudiant peut recevoir plus que l’aide maximale pour une seule année s’il suit un programme menant à un diplôme accéléré, a ajouté Kantrowitz.

Dans certains cas, si vous êtes actuellement à l’école et que vous n’avez pas déposé le FAFSA cette année, vous pourrez peut-être postuler avant la date limite du 30 juin et toujours obtenir la subvention pour cette année.

Pour être admissible à une subvention Pell, vous devez soumettre le Demande gratuite d’aide fédérale aux étudiants , ou FAFSA, formulaire, a déclaré Michele Streeter, directrice principale de l’abordabilité des collèges à l’Institute for College Access & Success. Vous devrez le faire chaque année où vous serez inscrit à l’université, a ajouté Streeter.

Les étudiants du Collège peuvent généralement recevoir la subvention jusqu’à six ans. C’est important à savoir, compte tenu plus de la moitié des étudiants de premier cycle mettent plus de quatre ans pour obtenir leur diplôme.