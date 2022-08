Les subventions élargies aux soins de santé restent intactes en vertu de la loi sur la réduction de l’inflation

Les ménages qui obtiennent de l’aide pour payer leur assurance maladie par le biais du marché public continueront probablement à bénéficier de subventions plus généreuses en vertu d’un projet de loi du Congrès se rapprochant de l’approbation finale.

La loi sur la réduction de l’inflation, qui a autorisé le Sénat dimanche, comprend une prolongation des subventions d’assurance maladie temporairement étendues – techniquement des crédits d’impôt – qui ont été mises en place pour 2021 et 2022. Le vote était de 50-50 sans soutien républicain. La vice-présidente Kamala Harris a exprimé le vote décisif en faveur de la législation.

En supposant que la Chambre approuve la mesure – ce qu’elle devrait faire plus tard cette semaine – et que le président Joe Biden la promulgue, les subventions les plus généreuses resteraient disponibles jusqu’à la fin de 2025.

“Sans l’extension, la grande majorité des 13 millions de personnes qui reçoivent des subventions … verraient leurs primes augmenter”, a déclaré Krutika Amin, directrice associée du programme Affordable Care Act de la Kaiser Family Foundation. “Cela éviterait l’augmentation massive des primes [those] les gens auraient vu autrement.”

Près de 13 millions des 14,5 millions d’habitants inscrits à une assurance maladie privée sur le marché public – qui a été autorisé par la loi de 2010 sur les soins abordables – reçoivent des subventions en 2022. Certaines personnes peuvent également bénéficier d’une aide pour le partage des coûts tels que les franchises et les quotes-parts sur certains plans, en fonction de leur le revenu.