Le président américain qualifiant Xi Jinping de « dictateur » est un reflet beaucoup plus honnête de l’attitude de Washington

Le secrétaire d’État américain Antony Blinken était à peine revenu d’arranger les choses avec le président chinois Xi Jinping lorsque le filtre de Biden a glissé lors d’une collecte de fonds démocrate en Californie et il a commencé à lâcher des bombes de vérité.

« La raison pour laquelle Xi Jinping a été très contrarié lorsque j’ai abattu ce ballon avec deux wagons remplis d’équipement d’espionnage, c’est qu’il ne savait pas qu’il était là. C’est un grand embarras pour les dictateurs, quand ils ne savaient pas ce qui s’était passé,», a déclaré le président américain.

Bien que ce ne soit pas tout à fait le niveau d’injures de Trump, cela n’était pas non plus propice à «rendre la dignité au bureau», comme Biden l’avait promis lors de sa campagne présidentielle. Plus important encore, on est loin de la posture diplomatique neutre que Blinken a adoptée à la suite de sa rencontre pour désamorcer les tensions avec le président chinois. « Nous avons dit ce que nous devions dire et précisé ce que nous devions clarifier pour que cela ne se reproduise plus, et tant que cela ne se reproduira pas, ce chapitre devrait être clos », a-t-il ajouté. Blinken a rapporté, apparemment ignorant que Biden n’avait pas encore fini de lire ce chapitre.















Alors que l’emprise de Biden sur lui-même se desserre, la civilité d’homme d’État que l’on attendrait normalement des dirigeants mondiaux cède la place au genre de discours de tabouret de bar dans les coulisses qui est plus caractéristique des bureaucrates de carrière dont le pouvoir et l’influence demeurent pendant que les présidents vont et viennent.

L’année dernière, Biden a fait référence au président russe Vladimir Poutine dans des termes similaires, incitant le Kremlin à mentionner le « Irritabilité, fatigue et oubli, qui aboutissent éventuellement à des déclarations agressives. » Un peu comme l’oncle âgé qui assiste aux mariages familiaux et s’oppose régulièrement aux noces lorsqu’on demande à la congrégation de parler ou de se taire pour toujours. Le Kremlin a ignoré les commentaires de Biden, ajoutant que la Russie « Préférez peut-être s’abstenir de faire des commentaires forts pour ne pas déclencher plus d’agression. » Vous ne voulez pas énerver grand-père, ou il va continuer toute la journée, jusqu’à ce qu’il soit rentré à l’heure du coucher.

Le propriétaire de Twitter, Elon Musk, a fait référence à la façade soigneusement gérée par l’équipe Biden il y a quelques jours en réponse à un Tweet de routine de Biden. « S’il vous plaît, donnez-lui le mot de passe, afin qu’il puisse faire ses propres tweets. S’il te plaît, je t’en supplie ! le milliardaire de la technologie a dit.

La déconnexion entre les réalités organisées et brutes de Biden peut parfois être aussi frappante que lorsque son compte Twitter a félicité le président turc Recep Erdogan pour sa récente victoire électorale, bien que Biden ait précédemment qualifié Erdogan d ‘ »autocrate » dont l’opposition devrait être soutenue par les États-Unis.

Alors, que signifie cette gaffe pour les relations américano-chinoises ? « Les remarques pertinentes de la partie américaine étaient extrêmement ridicules et irresponsables. Ils ont gravement violé les faits fondamentaux et le protocole diplomatique et la dignité politique de la Chine. C’était une provocation politique ouverte. a répondu le ministère chinois des Affaires étrangères au sujet des commentaires de Biden. Mais au contraire, les remarques ne font que confirmer la nature à deux visages du leadership américain.















Chassez le naturel et il reviendra au galop, comme dit le proverbe français. Sous toutes les subtilités diplomatiques superficielles, les États-Unis n’ont cessé d’attiser les tensions militaires dans l’arrière-cour de la Chine au sujet de Taïwan et de convaincre ses alliés de se joindre à eux pour faire de même. Il a fait pression sur les pays, de l’Europe à l’Asie, pour qu’ils isolent économiquement la Chine au profit de Washington, en remuant le terme « réduire les risques », de peur qu’ils ne risquent d’être eux-mêmes considérés comme une menace pour l’Amérique.

Mais à mesure que la multipolarité se développe, le nombre d’échappatoires aux tactiques de pression de Washington en matière de sanctions, de retrait de l’aide ou d’autres outils similaires augmente également. Le Pakistan, par exemple, qui a vu son aide américaine réduite en raison de son refus de répondre à l’appel d’offres américain en Afghanistan, a récemment pris une cargaison directe de pétrole russe et l’a payée en yuan chinois au lieu de dollars américains, une décision qui grignote davantage Hégémonie économique mondiale des États-Unis.

Les gaffes de Biden sont également beaucoup plus représentatives de la réalité de la politique étrangère américaine que tout placage diplomatique en ce qui concerne sa posture agressive envers les entreprises chinoises. Sous prétexte de sécurité nationale, les États-Unis ont interdit la vente d’équipements de télécommunications Huawei et ZTE en décembre dernier – une décision copiée ce mois-ci par l’Union européenne, qui saute d’une falaise, apparemment inconsciente de ses propres intérêts, chaque fois que Washington lui demande de .

Le rap d’insulte freestyle de Biden ne devrait pas faire de dégâts significatifs dans les relations déjà risquées de Washington avec les nations concurrentes. Ne serait-ce que parce que ce qu’il dit correspond déjà à la réalité qui existe depuis longtemps derrière les subtilités superficielles – et personne ne le sait mieux que les cibles.