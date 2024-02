Les substituts du sel pourraient réduire le risque de 40 %

Partager sur Pinterest L’utilisation de substituts de sel pour réduire la consommation régulière de sel peut aider à réduire l’hypertension artérielle, suggèrent les recherches. Sophia Hsin/Stocksy La consommation excessive de sel est un facteur de risque connu de développer une hypertension artérielle.

Une nouvelle recherche montre que remplacer le sel de table ordinaire par un substitut de sel pourrait aider réguler la tension artérielle chez les personnes âgées.

Les substituts de sel aident à minimiser l’apport en sodium tout en augmentant l’apport en potassium, deux éléments associés à des niveaux de tension artérielle sains. La surconsommation de sel est un facteur mondial de maladies cardiovasculaires et d’hypertension artérielle. De nouvelles recherches indiquent que l’utilisation de substituts de sel – des additifs alimentaires savoureux contenant moins de sodium – au lieu du sel de table pourrait aider à réduire le risque d’hypertension artérielle. Un article publié le 12 février dans le Journal du Collège américain de cardiologie, ont découvert que les personnes âgées ayant une tension artérielle supérieure à la normale et qui utilisaient un substitut de sel présentaient une incidence plus faible de développer une hypertension artérielle. Ils avaient également une tension artérielle globalement inférieure à celle de ceux qui utilisaient du sel de table. De plus, les incidences d’hypotension artérielle ( hypotension ), un problème de santé potentiel pour les personnes ayant une tension artérielle saine, étaient presque identiques entre les deux groupes. “Cela signifie que le substitut de sel est bénéfique non seulement pour les personnes souffrant d’hypertension, comme l’ont démontré des études précédentes, mais également pour les personnes ayant une tension artérielle normale, et qu’il est sans danger”, Dr Yangfeng WuPh.D., directeur exécutif de l’Institut de recherche clinique de l’Université de Pékin et auteur principal de l’étude, a déclaré Actualités médicales aujourd’hui.

La recherche est issue du Essai DECIDE-Sel , un essai multicentrique mené dans 48 établissements de soins pour personnes âgées en Chine. Environ 75 % des participants étaient des hommes et l’âge moyen des participants était de 71 ans. Tout au long de l’essai de deux ans, les scientifiques ont voulu voir comment différentes initiatives en matière de sel affecteraient la tension artérielle des participants. Le plan factoriel 2 × 2 comparait la consommation habituelle de sel et la consommation de sel progressivement restreinte au sel ordinaire ou à un substitut de sel. Les participants ayant reçu le substitut de sel ont démontré une amélioration de leur tension artérielle. Pour approfondir ces résultats, les chercheurs ont voulu voir comment le substitut de sel affecterait uniquement les individus ayant une tension artérielle inférieure à 140/90 mm Hg. L’étude a porté sur environ 600 participants, répartis également en deux groupes : un qui a reçu du sel ordinaire et un qui a reçu un substitut de sel. Pour être inclus dans l’essai, les participants devaient avoir une tension artérielle inférieure à 140/90 mm Hg pour répondre aux exigences « normales » des auteurs de l’étude et ne pouvaient prendre aucun médicament contre l’hypertension. Cependant, il est important de noter que la tension artérielle idéale est de 120/80. Selon le Centres de contrôle et de prévention des maladies (CDC) tout ce qui dépasse cette valeur est considéré comme à risque ou préhypertensif. Au cours de la période de deux ans de l’étude, les chercheurs ont découvert que les individus du groupe des substituts de sel étaient 40 % moins susceptibles de développer une hypertension artérielle que ceux du groupe du sel. Il y a eu 60 nouveaux cas d’hypertension artérielle chez ceux utilisant le substitut de sel, contre 95 cas chez ceux utilisant du sel. Parallèlement, les cas d’hypotension artérielle étaient à peu près identiques : 16,6 % des sujets du groupe des substituts de sel et 11,7 % des sujets du groupe du sel. Les chercheurs n’ont pas jugé ce résultat statistiquement significatif. La mesure moyenne de la tension artérielle entre les deux groupes était importante. Par rapport à la valeur de référence, le groupe des substituts de sel a constaté une diminution moyenne de 8 points tension artérielle systolique (le chiffre du haut) et une diminution moins robuste, mais toujours significative, de 2 points de la pression artérielle diastolique (le chiffre du bas). “L’étude a démontré que la pression artérielle moyenne a augmenté dans le groupe témoin avec sel ordinaire, mais est restée inchangée dans le groupe substitut de sel”, a expliqué le Dr Wu. Les auteurs notent que le substitut de sel semble empêcher l’augmentation de la tension artérielle plutôt que de provoquer une diminution de la tension artérielle. Cette distinction aide à expliquer pourquoi les occurrences d’hypotension artérielle sont restées à peu près les mêmes.

La consommation de sel a été associée à l’hypertension artérielle et à d’autres conséquences négatives sur la santé tel que: crise cardiaque

accident vasculaire cérébral

lésions rénales

l’ostéoporose De plus en plus de preuves montrent que les substituts du sel peuvent constituer un moyen peu coûteux et efficace de réduire la consommation de sel. Dans un éditorial d’accompagnement à l’étude, Dr Rik Olde Engberink, Ph.D., chercheur à l’Université d’Amsterdam UMC, a examiné les effets potentiels sur la santé publique de l’utilisation à grande échelle de substituts de sel. Il a écrit que les tentatives visant à réduire la consommation de sel à l’échelle mondiale ont été une « stratégie infructueuse » et a noté que la substitution du sel est une « alternative intéressante ». « Idéalement, les individus devraient choisir les bons produits au supermarché qui contiennent une faible quantité de sel et ne devraient pas en ajouter eux-mêmes. Le Dr Engberink a dit MNT. « Toutefois, cela est assez difficile pour les particuliers. Je préférerais que mes patients mangent moins de 5 grammes de sel au lieu de manger 10 grammes de substitut de sel », a-t-il déclaré. Sel caché dans les aliments La consommation de sodium a moins à voir avec la salière à table, mais bien plus avec la façon dont les aliments sont transformés aujourd’hui. Juste à propos de 10% des apports en sodium proviennent de la salière la grande majorité provient d’aliments raffinés et transformés et de la restauration. Kristin Kirkpatrickdiététiste à la Cleveland Clinic et auteur de Santé régénérativedit MNT qu’elle recommande d’éviter les aliments transformés et de remplacer le sel par des herbes et des racines. « Les aliments ultra-transformés sont souvent très riches en sel. Les substituts du sel peuvent jouer un rôle. Cependant, ce n’est souvent pas mon principal changement de comportement que j’essaie d’aider avec mes patients », a-t-elle déclaré.