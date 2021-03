Les stylistes révèlent les secrets de l’habillage des étoiles pour les globes

Le jour où les nominations ont été annoncées, la brillante styliste d’Amanda Elizabeth Stewart lui a présenté cette esquisse de Fernando Garcia d’Oscar De La Renta. Selon Elizabeth, Amanda était attirée par la robe de sorbet, qui, selon elle, représentait la joie et l’optimisme. Et donc, juste comme ça, nous avons eu notre look.

Mais, contrairement aux années précédentes, lorsqu’elle s’habillait pour un spectacle en personne, Elizabeth a regardé en dehors des sentiers battus, dans l’espoir de réinventer le contexte où se trouverait son client. Dans ce cas, elle rêvait de Savannah, en Géorgie, d’où Amanda prévoyait de zoomer sur les globes. Elizabeth a eu une vision de la robe – ornée de fleurs en soie faites à la main, chaque pétale pressé à la main à New York – sous un saule pleureur.

Pour compléter le look, le coiffeur d’Amanda Renato Campora icône hollywoodienne canalisée Lac Veronica.