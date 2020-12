Les stylistes ont offert à Boris Johnson quelques conseils sur ses cheveux avant le dîner de discussion à Bruxelles ce soir.

Le coiffeur de célébrités indépendant James Johnson et le PDG de Pall Mall Barbers, Richard Marshall, se sont demandé si son barnet avait été fait à la maison.

Cela vient après que les téléspectateurs aient critiqué le politicien « débraillé » qui avait l’air « d’avoir passé une nuit blanche » pendant les questions du Premier ministre cet après-midi.

Certains ont dit qu’il ressemblait à un « épouvantail » tandis que d’autres ont demandé si son apparence convenait à quelqu’un qui dirigeait le pays.

Les cheveux de M. Johnson ont été sous les projecteurs récemment, ils semblent tomber aux Communes en octobre, suivis d’une coupe nette avant le verrouillage le mois dernier.

Et il a repris son attention avant son dîner décisif sur le Brexit avec la chef de la Commission européenne, Ursula von der Leyen, ce soir.

