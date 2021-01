Alors que l’avenir du gouvernement était d’une importance capitale le mercredi 20 janvier, la mode lors de l’inauguration présidentielle de 2021 était tout ce à quoi tout le monde pouvait penser.

Première dame Dr. Jill Biden portait un superbe ensemble bleu monochromatique, conçu par Alexandra O’Neill, le génie créatif de la marque Markarian, tout en Lady Gaga étourdi dans une robe Schiaparelli symbolique et une broche de colombe, marquant le début d’une nouvelle ère, espérons-le, plus pacifique dans l’histoire de l’Amérique.

Même maintenant, deux jours plus tard, les styles des première et deuxième familles restent dans nos cœurs et dans nos esprits. Après tout, les Bidens et Harris-Emhoff l’ont tué dans le département de la mode.

Compte tenu de l’obsession permanente pour les looks du jour de l’inauguration, E! Nouvelles communiquées au vice-président Kamala Harrisstylistes ‘step-kids’, Jill Lincoln et Jordan Johnson, pour obtenir plus de détails sur la façon dont ils ont créé Ella Emhoff et maman Kerstinles regards visionnaires de.

La paire de stylistes, connue dans l’industrie sous le nom de Jill + Jordan, a tout mis en œuvre, de la façon dont ils ont obtenu le style de la deuxième fille à ce que les gens peuvent attendre d’Ella, étudiante à la Parsons School of Design de New York. Lisez les questions et réponses exclusives ci-dessous!