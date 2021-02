Les stylistes de Nikki Tamboli sur ce qui fait d’elle une pionnière de la génération Z

Avec ses choix de mode impeccables, la candidate de Bigg Boss 14 Nikki Tamboli s’est avérée être l’icône ultime du style Gen-Z. Elle a une silhouette enviable et n’avait pas peur de mettre son audace en avant dans l’émission de téléréalité quand il s’agissait de s’habiller dans des tenues moulantes ou des robes élégantes.

Dans une interaction, l’équipe Taashvi qui a conçu le profil de style de Nikki sur Bigg Boss, s’exprime franchement sur la collaboration avec l’actrice et sur la façon dont ses goûts personnels pour les tenues se reflètent tout au long du voyage.

« C’est notre premier projet ensemble. Nous avons créé Paras Chabbra lors de la première saison de Bigg Boss. Nikki a aimé notre travail et par la suite, nous avons rejoint l’équipe pour son passage », déclare Team Taashvi.

Qu’avez-vous prévu en termes de style de Nikki dans Bigg Boss? Pourriez-vous tout retirer pendant cette période?

Nous savions un mois à l’avance l’entrée de Nikki dans Bigg Boss. Il y avait donc assez de temps pour tout comprendre en ce qui concerne les costumes. Après avoir fait quelques tests de look avec les acteurs, nous avons une idée de ce qu’ils aiment et de ce qui leur convient. Nikki voulait porter un mélange de tenues indiennes et occidentales dans les épisodes du week-end Ka Vaar. Elle a également aimé certaines des robes fluides que nous avons choisies. Nous pourrions décoder ses goûts personnels et livrer.

Pensez-vous que le sens du style de Nikki se reflète bien dans son parcours Bigg Boss?

Nikki a une très belle silhouette. Elle sait se faire valoir. Quelles que soient les tenues que nous lui avons données, elles avaient l’air bien parce qu’elle sait les porter correctement. Elle aime porter des vêtements ajustés et toutes les robes moulantes que nous avions, complétées par son corps et son style personnel.

Combien de choix de tenues avez-vous envoyés pour Nikki en une semaine?

Nous lui envoyions quatorze tenues pendant une semaine. En dehors de cela, pour un épisode du week-end Ka Vaar, nous lui donnions quatre choix. De cette façon, s’il y avait une confusion de notre côté, elle était triée parce que notre client avait assez de choix.

Veuillez préciser les costumes de nuit et les vêtements d’intérieur de Nikki

Nikki a toujours changé ses styles de costumes de nuit. Nous avons beaucoup expérimenté sur ce front. Quand on a voulu le look sexy, on lui a donné quelque chose en satin ou chatoyant. Il y avait aussi des tenues confortables et girly dans le mélange. En ce qui concerne les vêtements de nuit, elle a essayé de nombreux styles.

Vos cinq meilleurs choix de style du voyage Bigg Boss de Nikki.

La robe dorée à la rentrée de Nikki

La robe jaune à une épaule de Weekend Ka Vaar

Le sari rose à paillettes à volants

Le kurti multicolore avec travail de miroir

La robe bleue scintillante

Avez-vous également suivi le parcours de style d’autres concurrents sur Bigg Boss? Quelle mode avez-vous le plus aimé après Nikki?

Un styliste doit toujours savoir ce que porte l’autre personne afin de savoir comment rendre son client plus impressionnant. Alors oui, nous avons également suivi le profil de style des autres concurrents. Nous avons beaucoup aimé le style de Jasmin Bhasin.

En quoi est-ce différent de styliser une célébrité pour un spectacle comme Bigg Boss où il n’y a pas de communication avec le modèle?

Nous connaissons à l’avance les mesures de nos clients. En cas de problème d’adaptation, les différents choix que nous leur proposons peuvent toujours être utiles. Les concurrents emportent d’abord un mois de vêtements avec eux. Plus tard, nous continuons à leur envoyer plus de tenues car nous avons déjà compris leur style.