Les stylistes de mode du métaverse sont là

La plupart des stylistes numériques équilibrent leurs clients métavers avec des concerts dans le monde réel. Michaela Leitz-Askalan, par exemple, dirige une entreprise de stylisme grande taille dans le monde réel, mais a décidé de commencer à vendre ses services en tant que styliste de mode métaverse après avoir traîné dans le monde virtuel 3D Decentraland, où ses tenues lui ont valu des compliments d’inconnus.

Une autre styliste, l’experte britannique en mode de télé-réalité Gemma Sheppard, a fait le saut vers le stylisme des gens dans les espaces numériques après que sa filleule lui ait demandé d’acheter une paire de chaussures scintillantes à 60 $ pour son avatar Roblox il y a trois Noëls.

Mais tous les stylistes métaverses n’ont pas commencé à faire une version réelle du travail. Svoboda passe ses journées à concevoir des vêtements et des accessoires numériques sur Roblox, où son sens unique de la mode a fait d’elle une it-girl. Les gens font la queue pour payer pour apprendre d’elle.

Être un styliste de mode métaverse n’est pas actuellement un concert qui peut payer toutes les factures à lui seul. Leitz-Askalan dit que le style métaverse représente environ 20% de ses revenus au cours d’un bon mois, et elle et Sheppard jonglent avec plusieurs emplois dans la vraie vie.

Ils disent que cela en vaut la peine, car le travail offre l’opportunité unique de travailler dans un nouveau média et d’acquérir de nouvelles compétences. Leitz-Askalan a lancé son entreprise de style métaverse il y a quelques années, rencontrant des clients sur Discord, une plateforme de chat populaire auprès des joueurs. Elle a conçu des lookbooks pour les aider à habiller leurs avatars sur des plateformes comme Decentraland, DressX et Auroboros.

Ses clients obtiennent une tenue savamment organisée; elle obtient 49 $ en crypto-monnaie. Pour les clients de Leitz-Askalan, cela en vaut vraiment la peine. “Les gens sont comme, ‘Je veux essayer des choses folles'”, dit-elle. “Et j’adore ça.”

Svoboda est principalement une créatrice qui conçoit des vêtements et des accessoires pour les avatars Roblox, mais elle a également commencé à styliser les avatars des clients, et elle est méticuleuse pour trouver comment le faire.

«Nous devons faire des essais et des erreurs», dit-elle. Svoboda parcourra souvent l’historique des tenues des utilisateurs, demandera qui sont leurs artistes et influenceurs préférés, puis créera des looks qui correspondent à leur esthétique.