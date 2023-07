Les studios hollywoodiens font la course pour éviter la grève des acteurs à minuit

Les principaux studios de cinéma et de télévision d’Hollywood et le syndicat représentant 160 000 acteurs se sont engagés mercredi dans des pourparlers de dernière minute avant la date limite de minuit pour tenter d’éviter une deuxième grève du travail dans le secteur du divertissement.

SAG-AFTRA, le plus grand syndicat d’Hollywood, demande une compensation plus élevée à l’ère de la télévision en streaming ainsi que des garanties concernant l’utilisation de l’intelligence artificielle (IA). Les membres ont autorisé une grève si les négociateurs ne parviennent pas à un accord, et des stars de la liste A, dont Jennifer Lawrence et Meryl Streep, ont déclaré qu’elles étaient prêtes à quitter le travail.

Ils rejoindraient environ 11 500 membres de la Writers Guild of America (WGA), qui se sont mis en grève début mai. Ce débrayage a envoyé des talk-shows télévisés de fin de soirée dans des rediffusions sans fin et a perturbé la plupart des productions pour la saison télévisée d’automne et le tournage de certains films à gros budget.

Une grève de la SAG-AFTRA, qui signifie Screen Actors Guild – Fédération américaine des artistes de la télévision et de la radio, obligerait davantage de décors à fermer et à faire pression sur les studios pour trouver une solution.

Tard mardi, les négociateurs du SAG-AFTRA ont accepté une demande de studio pour faire appel à un médiateur fédéral. Mais le syndicat a déclaré que les représentants du studio avaient « abusé de notre confiance » avec des fuites dans les médias et qu’il ne bougerait pas de la date limite de mercredi soir.

Hollywood n’a pas fait face à une double grève depuis 1960, lorsque des membres de la WGA et de la Screen Actors Guild ont appelé à des arrêts de travail dans une lutte contre les résidus de films vendus aux réseaux de télévision.

Aujourd’hui, les syndicats se battent contre Netflix, Walt Disney et d’autres entreprises au sujet du salaire de base et des résidus des services de streaming et d’autres problèmes, notamment l’utilisation de l’IA générative. Les acteurs veulent avoir l’assurance que leurs images numériques ne seront pas utilisées sans leur permission.

Les négociations se déroulaient à un moment difficile pour les entreprises de médias qui ont dépensé des milliards de dollars en programmation pour tenter d’attirer de nouveaux clients en streaming.

Disney, NBCUniversal de Comcast Corp et Paramount Global ont chacun perdu des centaines de millions de dollars en streaming au cours du dernier trimestre. Dans le même temps, l’essor de la vidéo en ligne a érodé les revenus publicitaires de la télévision à mesure que les audiences de la télévision traditionnelle diminuent.

L’Alliance des producteurs de films et de télévision (AMPTP), qui négocie au nom des studios, a refusé de commenter ses discussions avec la SAG-AFTRA.

Avec les scénaristes, l’AMPTP a dit avoir proposé des augmentations de salaire « généreuses » mais ne pouvait pas accéder à toutes les revendications des scénaristes. Les studios et la WGA n’ont pas eu de discussions depuis le début de la grève des scénaristes le 2 mai.