Les studios et scénaristes d’Hollywood sont proches d’un accord pour mettre fin à la grève et espèrent finaliser l’accord jeudi, selon des sources

Des membres de la Writers Guild of America (WGA) et de la Screen Actors Guild marchent sur la ligne de piquetage devant les studios Fox à Los Angeles, en Californie, le 9 août 2023. La production cinématographique et télévisuelle s’est arrêtée il y a 100 jours lorsque les écrivains ont abattu leur des enclos, pour ensuite être rejoints sur les piquets de grève à la mi-juillet par des acteurs.

Les écrivains et les producteurs sont sur le point de parvenir à un accord pour mettre fin à la grève de la Writers Guild of America après s’être rencontrés face à face mercredi, ont déclaré à CNBC des personnes proches des négociations.

Les deux parties se sont rencontrées et espèrent finaliser un accord jeudi, ont indiqué les sources. Bien qu’optimistes, les gens ont toutefois noté que si un accord n’était pas trouvé, la grève pourrait durer jusqu’à la fin de l’année.

Mercredi soir, la WGA et l’Alliance des producteurs de films et de télévision ont publié une déclaration commune selon laquelle les deux groupes se seraient rencontrés pour négocier et se réuniraient à nouveau jeudi.

Les membres de la WGA sont en grève depuis plus de 100 jours – des acteurs ayant rejoint le piquet de grève en juillet – laissant la production hollywoodienne d’émissions de télévision et de films au point mort. La production a été interrompue pour plusieurs émissions et films de grande envergure, notamment ceux de Netflix « Choses étranges » Disney et « Blade » de Marvel et « Evil » de Paramount.

Plus tôt dans la semaine, le syndicat des écrivains a annoncé qu’il reprendrait les négociations avec les studios.

Il semble que ce soit le moment le plus proche d’une résolution entre les deux parties depuis que plus de 11 000 scénaristes de cinéma et de télévision se sont mis en grève à partir du 2 mai. Ils ont fait valoir que leur rémunération ne correspondait pas aux revenus générés à l’ère du streaming.

Au-delà d’une rémunération plus élevée, la WGA a fait pression pour de nouvelles règles qui obligeraient les studios à doter les émissions de télévision d’un certain nombre de scénaristes pendant une certaine période. Les scénaristes recherchent également une compensation tout au long du processus de pré-production, de production et de post-production. À l’heure actuelle, on attend souvent des auteurs qu’ils révisent ou proposent du nouveau matériel sans être payés.

Fin août, l’AMPTP a rendu publique sa dernière proposition au WGA de l’époque et les tensions entre les deux groupes semblaient rester élevées.