Les studios et scénaristes d’Hollywood ont conclu un accord de principe… Après presque cinq mois, le grève des écrivains historiques pourrait toucher à sa fin. Mais les acteurs ont encore à atteindre un accord.

…et les travailleurs canadiens de l’automobile ont ratifié un nouveau contrat avec Ford. Le constructeur automobile évité un frapper vers le nord, alors même que la frappe américaine commence à payer le péage.

L’administration Biden a affecté 1,4 milliard de dollars à l’amélioration de la sécurité ferroviaire. Les fonds soutiendront 70 projets dans 35 États aux Etats-Unis.

Amazon investit 4 milliards de dollars dans la société d’IA Anthropic. C’est un coup d’éclat pour la startup et Rival de ChatGPTcomme l’a rapporté le Wall Street Journal, et marque une accélération de la concurrence en matière d’IA parmi les géants de la technologie.

La NASA a récupéré pour la première fois du sol de l’espace lointain. Les échantillons, collectés sur l’astéroïde Bennu, atterri en Utah après un voyage de sept ans et peut détenir information sur la formation du système solaire.

Une nouvelle usine d’aimants aux terres rares aux États-Unis ne peut pas échapper à la Chine

Les États-Unis investissent massivement dans les aimants aux terres rares, utilisés dans moteurs de véhicules électriques, éoliennes et iPhones… pour réduire sa dépendance à l’égard de la Chine. Mais le pari de 94 millions de dollars de Washington sur E-VAC Magnetics pour construire et exploiter une importante usine d’aimants permanents à base de terres rares aux États-Unis ne fera pas grand-chose pour calmer les esprits. L’emprise de Pékin sur cette industrie critique. La société mère d’E-VAC, une société allemande centenaire nommée Vacuumschmelze, est fortement exposée à la Chine.

🇨🇳 Environ un employé de Vacuumschmelze sur quatre est basé en Chine

🏭 L’entreprise y dispose également d’installations de production

🧲 Elle est propriétaire minoritaire d’une coentreprise basée en Chine avec Zhongke Sanhuan, le plus grand producteur chinois d’aimants aux terres rares.

Outre l’exposition d’E-VAC en Chine, il y a aussi le défi que représente la longue histoire de pertes d’exploitation de Vacuumschmelze. Mary Hui de Quartz explique.

Citable : Un caillou dans l’étang

« Nous croyons vraiment en une approche fondamentalement différente consistant à procéder un par un, lentement et régulièrement, personne par personne, et à créer une communauté vraiment formidable pour eux, sans mettre un tas de chèques bleus dans un nouveau produit… » — Gabor Cselle, ancien chef de produit Google et Twitter, dans une interview avec Quartz sur la création d’une alternative à Twitter appelée Pebble.

Pebble, anciennement T2, ne compte qu’environ 15 000 utilisateurs, mais c’est intentionnel. Les cofondateurs de cette nouvelle plateforme de médias sociaux ont voulu avancer lentement et pas casser des choses. Scott Nover de Quartz s’est entretenu avec Cselle et une autre cofondatrice de Pebble, Sarah Oh, ancienne conseillère en droits de l’homme sur Twitter, sur la manière dont ils envisagent de concurrencer leur ancien employeur. Lire l’interview complète ici.

El Niño aidera une industrie modeste : le déneigement

El Niño, un phénomène climatique naturel qui réchauffe la Terre, apportera à beaucoup un hiver doux et humide. Mais d’autres verront le contraire : un hiver prolongé, plus froid, avec beaucoup de neige.

L’industrie des services de déneigement mise sur une autre année riche en revenus élevés. Le secteur américain des services de déneigement estime qu’il générera environ 25,6 milliards de dollars de revenus en 2023, poursuivre une tendance à la hausse des coûts pour le labour et le dégivrage.

Photo: Clarisa Díaz

Le quartz le plus populaire

Des découvertes surprenantes

Des flamants roses ont atterri dans l’État du Wisconsin, au nord des États-Unis. C’est la première fois l’espèce, que l’on observe généralement le long des États de la côte du Golfe, a été repérée dans l’État.

Le teaser de Jeu de calmarLe concours de réalité est ici. La série Netflix peut-être que ça ne devrait pas l’être transformé en une franchise où 456 personnes se disputent 4,56 millions de dollars ?

Nous avions presque une bande originale de l’IA Hans Zimmer. Lorsqu’un réalisateur de Disney a utilisé l’IA pour créer un morceau, il l’a décrit comme un «7 sur 10», ajoutant : « mais la raison pour laquelle vous allez chez Hans Zimmer est pour 10 sur 10. »

Une chaussure d’enfant datant d’il y a 2 000 ans a été découverte en Autriche. Ses lacets étaient encore intacts.

Les vers à soie ont été génétiquement modifiés pour fabriquer de la soie d’araignée. Le matériel est six fois plus dur que le kevlar.

Correction : Dans le Daily Brief de vendredi dernier, nous avions fait une faute de frappe : 8 million les usagers annuels sont attendus sur la ligne ferroviaire à grande vitesse de Brightline entre Miami et Orlando, et non 8 milliards. Pas la population entière de la Terre. Pas 22 millions de passagers par jour, ce qui représenterait l’ensemble de l’État de Floride. Nos espoirs pour davantage de trains à grande vitesse aux États-Unis sont grands, mais pas SI grands.

