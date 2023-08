Les studios disent que le manque de promotion Star nuit au box-office des films

Les grèves d’Hollywood durent depuis un certain temps, en particulier le jour 38 pour SAG-AFTRAet Jour 111 pour le WGA. Pendant ce temps, la plupart des acteurs et les écrivains n’ont pas fait de promotion pour aucun projet auquel ils sont impliqués et qui a été publié dans le monde. C’est le prix qu’ils sont prêts à payer pour obtenir ce qu’ils veulent, et les studios découvrent seulement maintenant qu’aucune promotion du talent et des créatifs clés ne les frappe tout autant, sinon plus.

Des sources parlant à le journaliste hollywoodien affirment qu’un manque de promotion de stars nuit visiblement aux films récemment sortis en salles. Étant donné que les talents ne sont pas là pour dire au public de voir leur film, les perspectives de box-office pour les films seraient affectées jusqu’à 15 % ; à titre d’exemple, le point de vente a cité la première fin juillet de Paramount’s Teenage Mutant Ninja Turtles: Mutant Mayhem. Le casting de ce film comprend les grandes stars Ayo Edebiri, Seth Rogen et Jackie Chan, ainsi que ses quatre adolescents principaux, Micah Abbey, Nicolas Cantu, Shamon Brown Jr. et Brady Noon. Mais la grève signifiait que seul le réalisateur Jeff Rowe pouvait y assister, et une source a qualifié la situation de « bizarre ». Pouvez-vous imaginer à quoi aurait ressemblé la photo de groupe sur le tapis ? »

En raison de l’incapacité des stars à promouvoir le film, on suppose que Chaos mutant aura raté 7 à 10 millions de dollars de son box-office national. Bien que les publications et les publicités sur les réseaux sociaux jouent évidemment un rôle important dans la diffusion d’un film, la véritable star avec sa propre base de fans aide beaucoup plus. Une source marketing d’un studio sans nom a qualifié les stars de ne pas pouvoir faire de publicité « un énorme préjudice à l’ensemble de la campagne ». Vous perdez l’impact culturel d’avoir des talents qui parlent du film. Certains films n’auraient pas fonctionné de toute façon, mais ils avaient plus de chance.

de juillet Première à Disneyland de la Maison hantée remake a indiqué que les studios ne pourraient peut-être pas vraiment survivre sans que leurs stars et écrivains ne fassent de la promo, et cette nouvelle récente le confirme encore. Alors que les studios envisagent (ou ont déjà) cogner certains de leurs prochaines sorties jusqu’en 2024, cela ne peut pas faire grand-chose. Certains films comme Dune : deuxième partie bénéficient grandement de la puissance vedette de leur distribution principale et de la promotion qu’ils fournissent, surtout si lesdits films sont également envisagés pour potentiellement rapporter des récompenses à la maison. Donc, à moins qu’ils ne veuillent continuer à jouer à des jeux stupides, il n’y a vraiment qu’une seule façon intelligente de mettre fin à cela.

