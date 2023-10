Après plusieurs journées productives à la table de négociation, les studios hollywoodiens sont de plus en plus optimistes et pensent qu’ils se rapprochent d’un accord mettant fin à la grève de 108 jours des acteurs, selon trois personnes informées du sujet.

Ces personnes, qui ont parlé sous couvert d’anonymat en raison de la sensibilité de la situation du travail, ont averti dimanche que certains problèmes restaient en suspens avec les acteurs, notamment les protections autour de l’utilisation de la technologie de l’intelligence artificielle pour créer des répliques numériques de leurs portraits sans paiement ni paiement. approbation. Mais d’autres nœuds avaient commencé à se dénouer, disaient les gens.

Le SAG-AFTRA, comme on appelle le syndicat des acteurs, demandait par exemple une augmentation de 11 pour cent du salaire minimum au cours de la première année d’un contrat. Les studios avaient insisté sur le fait qu’ils ne pouvaient pas offrir plus de 5 pour cent, le même que celui récemment accordé (et accepté) par les syndicats des scénaristes et des réalisateurs. Cependant, au début de la semaine dernière, les studios ont augmenté leur offre à 7 pour cent. Vendredi, la SAG-AFTRA avait réduit sa demande à 9 pour cent.

SAG-AFTRA n’a pas répondu aux demandes de commentaires. L’Alliance des producteurs de films et de télévision, qui négocie au nom des principales sociétés de divertissement, a refusé de commenter.