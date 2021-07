Les strip-teaseuses trouvent une communauté sur TikTok

Teauryajya DuBenion, 29 ans, a commencé sa carrière de strip-teaseuse à Los Angeles avec les encouragements de quelques amis. « À Los Angeles, tout le monde est strip-teaseur. Votre infirmière locale est une strip-teaseuse, l’enseignante est une strip-teaseuse, la baby-sitter est une strip-teaseuse, votre promeneur de chien est une strip-teaseuse », a-t-elle déclaré. « J’en avais marre de sauter des repas. » Maintenant, plus de deux ans plus tard et 400 000 abonnés plus tard, Mme DuBenion, qui s’appelle @PicassoBae, se considère comme la petite amie strip-teaseuse de TikTok. « Vous pouvez simplement courir vers moi dans le vestiaire chaque fois que vous avez une mauvaise nuit et vous défouler », a-t-elle déclaré. « Je suis comme votre collègue ou femme de travail. » Mme DuBenion fait partie d’une communauté grandissante de strip-teaseuses sur TikTok qui publient sous le hashtag #Striptok. Au lieu de se rassembler autour d’une fontaine à eau, ils ont construit un réseau en ligne pour échanger des conseils professionnels, des conseils de sécurité et de bons potins de club de strip-tease à l’ancienne. Mme DuBenion a récemment créé un TikTok viral conseillant aux danseuses comment se déshabiller pendant leurs règles. Elle offre des idées percutantes mais pratiques, comme « doubler la culotte ».

La vidéo a eu près d’un demi-million de vues et la section des commentaires était un chœur de femmes distribuant des conseils d’hygiène féminine. « La section des commentaires était inondée de femmes donnant des conseils supplémentaires sur ce qui fonctionnait pour elles, qu’elles se déshabillent ou non », a déclaré Mme DuBenion. « C’était génial. » Elle pense que beaucoup de ses adeptes qui la regardent TikTok n’aspirent pas à être des strip-teaseuses, mais sont simplement des femmes inspirées par son charisme et son équilibre. « J’ai reçu un message de gens pour me dire qu’ils avaient cette confiance retrouvée, qu’ils veuillent se déshabiller, ou dans leur travail actuel, ou les objectifs de vie qu’ils se sont fixés », a-t-elle déclaré. « Tout cela à cause de la façon dont je parle de mes propres expériences de vie à travers le strip-tease. » Une autre utilisatrice populaire de StripTok est Sky Hopscotch, 27 ans, comme on l’appelle sur les réseaux sociaux, qui, par une nuit froide dans sa maison de Des Moines il n’y a pas si longtemps, a jeté avec désinvolture des fournitures sur un sac noir chatoyant et a lu une liste de contrôle : lingerie, maquillage, lingettes pour bébé, parfum et Tylenol. D’une voix impassible et ennuyée, elle prononçait chaque ligne hors caméra : « De qui plaisantons-nous ? Les hommes avec qui vous dansez vont transpirer sur vous aussi. Elle a mis en ligne ce tutoriel avec une légende : « Votre vie est-elle en train de s’effondrer ? Vous ne pouvez pas payer votre loyer ? Ce que vous devriez apporter lors de votre première soirée en tant que danseuse exotique. Le lendemain matin, la vidéo a accumulé deux millions de vues et son compte a gonflé à 30 000 abonnés. « C’est alors que j’ai commencé à publier exclusivement du contenu StripTok », a-t-elle déclaré. Sur l’estrade, elle a déniché un public avide d’hériter de sa sagesse de strip-teaseuse : le bon, le mauvais, la banalité de l’attention des hommes. « J’ai découvert qu’il y avait toute une communauté de strip-teaseuses sur TikTok », a-t-elle déclaré. « Beaucoup de femmes partageaient leur expérience en tant que strip-teaseuses : certaines éduquaient, d’autres glorifient l’industrie. Je me suis dit, pourquoi ne pas partager mon expérience ? »

Dans cette enclave de l’application, les femmes se rassemblent pour documenter les dépêches de leur vie de strip-teaseuses. Ils montrent des bleus de twerk, récitent des mélodrames dans les vestiaires, se vantent de compter les factures et déplorent le harcèlement sexuel. À bien des égards, StripTok a permis aux strip-teaseuses de se réapproprier l’agence dans leur travail, en partie parce qu’elles se donnent des conseils et des encouragements dans une industrie en proie à la déception. Lorsqu’elle a commencé sa carrière il y a 10 ans, Sky Hopscotch était ce qu’on appelle communément dans la communauté des strip-teaseuses une « baby strip-teaseuse ». Les strip-teaseuses inexpérimentées sont encore plus vulnérables au harcèlement et à l’exploitation au gré des caprices des patrons et des clients. « Les clients du club de strip-tease me distinguaient et me demandaient des lap dances parce qu’ils savaient que je n’avais pas d’expérience », a-t-elle déclaré. « Ils pourraient être plus bricoleurs, me voler de l’argent ou essayer de me faire quitter le club avec eux. »

De nombreux strip-teaseurs sur TikTok utilisent leurs plateformes dans le but d’aider les jeunes danseurs à éviter les expériences troublantes. Ils espèrent que leurs conseils seront une étape dans la transformation des clubs de strip-tease en lieux de travail plus sûrs et plus amicaux pour les femmes. « Il est essentiel que les danseurs vétérans partagent leurs secrets, comme engager un videur pour vous accompagner à des enterrements de vie de garçon, afin que les nouvelles filles de l’industrie n’aient pas à se blesser », a déclaré Sky Hopscotch. Sous la contrainte de répondre aux fantasmes masculins et à la compétitivité, les clubs de strip-tease deviennent souvent un environnement oppressant pour les strip-teaseuses. Le bilan sur la santé mentale peut être considérable. « J’ai lutté profondément contre la dépression, la toxicomanie et l’alcoolisme, les troubles de l’alimentation – toutes sortes de choses », a déclaré Sky Hopscotch. « Si je n’étais pas jolie, si je n’étais pas mince, alors je ne serais pas en mesure de payer mes factures. »

Si le club de strip-tease est dominé par le regard masculin, alors StripTok propose autre chose au spectateur : un lieu où les strip-teaseuses sont libres de se présenter comme elles-mêmes. De nombreuses vidéos sur StripTok présentent des strip-teaseuses dans des états de désinvolture – sans maquillage, s’étirant dans les vestiaires, oisives à la maison en pantalon de survêtement. D’autres portent des t-shirts surdimensionnés et conseillent des strip-teaseuses sur la façon de déduire les extensions de cheveux en déduction fiscale. Katt, 24 ans, une strip-teaseuse vivant à Los Angeles, qui n’a demandé à être identifiée que par son prénom, a trouvé refuge chez StripTok après s’être sentie désabusée par son travail. Elle s’inquiète que le club de strip-tease dévoile « les parties les plus toxiques de moi-même qui veulent plaire aux hommes ». Lorsqu’elle est devenue active dans la communauté StripTok, elle a commencé à expérimenter de manière ludique sa propre représentation de genre. « Vous me voyez avec les cheveux courts, les cheveux longs, différentes perruques. Différents looks de maquillage. Pas de maquillage », a déclaré Katt. «J’ai l’impression que les gens sont toujours là, me font vibrer et se rapportent à mon expérience sans en faire à quoi je ressemble. C’est vraiment valable pour moi. Katt est américaine d’origine asiatique et a déclaré qu’elle était trop familière avec l’objectivation, à la fois sur et en dehors de l’horloge. « C’est quelque chose que j’ai vécu toute ma vie, par tous les types d’hommes », a-t-elle déclaré. « Vous vous voyez dans les médias comme la fille asiatique chaude ou la fille asiatique ringard. » À travers sa plateforme en ligne, elle raconte son expérience d’être bisexuelle et asiatique dans la communauté des strip-teaseuses, suscitant souvent des centaines de commentaires positifs et un réseau de soutien pour d’autres strip-teaseuses d’horizons divers.