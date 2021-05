Les strip-teaseuses aux États-Unis sont de retour au travail mais les règles de Covid-19 nuisent à leur salaire

Lorsque la strip-teaseuse californienne Brittney, 26 ans, est revenue dans la salle de strip-tease du Gold Club, rouverte à San Francisco, en avril après un an, elle a été confrontée à des danseurs masqués et à une poignée de clients. «Mon cœur s’est effondré. C’est tellement triste », a déclaré Brittney, qui a demandé que son nom de famille ne soit pas divulgué pour protéger son fils de 6 ans. Une heure de ce quart de travail de quatre heures a été passée à attendre les clients et elle a gagné 150 $, moins du tiers de ce qu’elle aurait fait avant la pandémie. « Souvent, vous verrez beaucoup de filles simplement assises », a déclaré Brittney, qui a commencé à se déshabiller il y a environ deux ans pour compléter le revenu de deux autres emplois. «Ce n’est tout simplement plus amusant.»

Alors que certains des 3 821 clubs de strip-tease des États-Unis commencent à s’ouvrir à nouveau, les femmes qui travaillent comme strip-teaseuses sont confrontées à une industrie transformée. Selon une étude d’IBISWorld, les revenus du secteur auraient diminué de 17,4% en 2020 et devraient encore chuter de 1,5% cette année.

Selon les directives de San Francisco, par exemple, les clubs de strip-tease tels que le Gold Club qui proposent de la nourriture peuvent rouvrir, mais les strip-teaseuses et les clients doivent garder leurs masques. Les performances sont limitées aux danses sur scène, sans contact physique avec les clients. Les lap dance et les salles privées «VIP», source de la majorité des revenus d’une strip-teaseuse, sont toujours interdites.

Pendant la pandémie, les strip-teaseuses des États dotés de mesures anti-coronavirus plus fortes ont migré vers des États plus laxistes, comme le Texas et la Floride, selon des danseurs et des propriétaires de clubs. Bob Tapella, copropriétaire et gérant du Cheetahs Gentleman’s Club à Sunnyvale, en Californie, estime que près de 60% de ses danseurs ont quitté l’État pour trouver du travail ailleurs.

«Je pense que nous allons devoir tout recommencer à zéro», a déclaré Tapella, dont le club a été fermé pendant un an et a survécu en partie grâce à un prêt de secours en cas de pandémie. «Nous avions un endroit spécial. Il va falloir de nombreuses années avant que nous revenions là-dessus.

Les strip-teaseuses qui sont restées sur place ne peuvent pas encore le faire fonctionner pleinement.

Brittney, qui se rend à San Francisco pour travailler depuis son domicile à Sacramento, à environ deux heures de route, n’est pas sûre qu’il soit même financièrement logique pour elle de se déshabiller en Californie. Elle envisage de voyager occasionnellement à Las Vegas, où elle espère pouvoir gagner plus.

Certaines strip-teaseuses, dont April Haze, basée à Sunnyvale, en Californie, se sont tournées vers le travail en ligne lorsque les clubs ont fermé. Elle a gagné 400 $ au cours de son premier mois sur le site de partage de contenu OnlyFans, bien moins que les 700 $ qu’elle gagnerait par nuit en se déshabillant chez Cheetahs à Sunnyvale.

«Au club, les gens se rendent compte que je travaille, alors qu’avec OnlyFans, beaucoup de gens pensent: ‘Oh, c’est juste une bousculade secondaire’ ou ‘je lui fais une faveur en m’inscrivant’», a déclaré Haze, 25 ans. , qui a demandé à être identifiée par son nom de scène.

Savannah Rain, une strip-teaseuse de 23 ans, a eu des rendez-vous payés avec des clients «Sugar Daddy» et s’est déshabillée en ligne via Only Fans au cours de l’année écoulée, mais a quand même fini par épuiser ses économies. La réouverture des clubs lui permet de couvrir à nouveau le loyer. Et le retour au strip-tease en direct lui a également permis de renouer avec une partie d’elle-même, a déclaré Rain.

«Je me sens comme la version la plus complète de moi-même quand je suis dans le club», a déclaré Rain, dont le nom de scène est Sage. «C’est un espace sûr pour moi pour exprimer ma féminité et ma sexualité.»

