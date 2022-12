Les Streaking Canucks remportent une 3e victoire consécutive et coulent face aux Sharks de San Jose 6-2

Bo Horvat a marqué deux buts et ajouté deux passes décisives. Les Canucks de Vancouver ont battu les Sharks de San Jose 6-2 mardi soir pour prolonger leur séquence de victoires dans la LNH à trois matchs.

Ilya Mikheyev a inscrit un but et trois passes pour Vancouver (15-16-3).

Elias Pettersson, Brock Boeser et Quinn Hughes, avec son premier de la saison, ont également marqué pour les Canucks qui ont une fiche de 7-3 à leurs 10 derniers matchs. Les trois défaites sont toutes survenues au Rogers Arena.

Horvat a récolté 14 points (neuf buts, cinq passes) à ses 10 derniers matchs.

Il s’agissait du premier match de quatre points dans l’uniforme des Canucks pour Mikheyev, d’origine russe, qui a passé trois saisons avec les Maple Leafs de Toronto avant de signer en tant qu’agent libre avec Vancouver cet été.

Pettersson a inscrit trois buts et cinq passes lors des trois derniers matchs des Canucks.

Timo Meir a marqué deux fois pour les Sharks (11-19-6). San Jose est (1-2-1) dans les cinq derniers matchs. Le défenseur Erik Karlsson a récolté deux passes pour son 16e point (deux buts, 14 passes) à ses 10 derniers matchs.

Le gardien de Vancouver Spencer Martin a stoppé 24 tirs.

Le gardien de San Jose James Reimer a réalisé 19 arrêts, mais il reste une victoire à court de 200 dans sa carrière dans la LNH.

OH MON BON QUINN HUGHES 🎯🎯🎯 pic.twitter.com/5GL4ysnvsf – Canucks de Vancouver (@Canucks) 28 décembre 2022

Vancouver a pris le contrôle du match avec des buts de Mikheyev et Hughes à 1:40 d’intervalle en deuxième période.

Mikheyev a donné une avance de 3-1 aux Canucks quelques secondes seulement après que les Sharks aient tué un avantage numérique de Vancouver. Il a récolté son 12e de la saison à 4:36 après avoir pris une jolie passe d’Andrei Kuzmenko et l’avoir mise par-dessus l’épaule de Reimer.

Hughes a marqué à 6:16 avec un tir du cercle de mise au jeu qui a trouvé le haut du filet.

Les Sharks ont obtenu un but tardif en avantage numérique pour tirer de l’arrière 2-1 après la première période.

Horvat a ouvert le score à 4:26 après que Reimer ait arrêté le tir de Mikheyev depuis la pointe. Horvat a récupéré le rebond du côté du filet.

Pettersson a profité d’une faible défensive des Sharks pour donner une avance de deux buts aux Canucks à 16:03. Laissé seul devant le filet, Lane Pederson a réussi deux tirs que Reimer a bloqués avant que Pettersson ne mette le rebond.

Les Sharks ont réduit l’avance de moitié seulement 10 secondes après que Pederson ait été expulsé pour avoir tranché. Meir a donné l’impression que c’était facile, inscrivant un tir de Karlsson avec 51 secondes à jouer dans la période.

REMARQUES

La milieu de terrain Julia Grosso, originaire de Vancouver qui a marqué le coup de pied de pénalité gagnant pour l’équipe canadienne de soccer féminin aux Jeux olympiques d’été de 2020, était dans la foule pour le match. … C’est la première fois cette saison que les Canucks gagnent plus de matchs qu’ils n’en perdent. … C’est seulement la troisième fois cette année que Vancouver remporte trois matchs consécutifs. … Avec son premier but, Horvat est devenu le troisième joueur de la LNH à atteindre la barre des 25 buts cette saison, rejoignant Connor McDavid et Tage Thompson. … Les deux précédentes victoires de Vancouver contre San Jose cette saison sont survenues en prolongation. … Tomas Hertl est revenu dans l’alignement des Sharks après avoir purgé une suspension de deux matchs pour le centre Elias Lindholm des Flames de Calgary le 18 décembre. … La plus longue séquence de victoires de San Jose de la saison est de trois matchs, ce qu’ils ont fait une fois. … Les Sharks portaient leurs maillots rétro, inspirés des Golden Seals de Californie de 1974-75, l’ancienne équipe de hockey professionnelle de la Bay Area.

SUIVANT

Les Canucks partent sur la route pour des matchs contre Winnipeg jeudi et Calgary samedi avant de retourner au Rogers Arena pour affronter les Islanders de New York le 3 janvier.

Les Sharks rentrent chez eux pour un match jeudi contre Philadelphie, puis entament un road trip de trois matchs avec un match à Dallas samedi.

Jim Morris, La Presse Canadienne

