Les Streaking Braves continuent de battre leurs adversaires alors que le renouveau de Michael Harris II joue un grand rôle

ATLANTA – Michael Harris II est allé 5 en 5 avec un doublé et un gigantesque circuit de trois points dimanche dans une victoire de 14-6 qui a complété le balayage / la destruction des Rockies en quatre matchs par les Braves, et il était facile d’oublier que certains suggéraient il y a quelques semaines qu’il soit mis au banc ou même envoyé au Triple A pour travailler son swing.

Pour paraphraser Kool Moe Dee, un rappeur qui a eu des tubes environ une décennie avant la naissance de Harris, comment l’aimes-tu maintenant ?

« Je suis dans ce rythme maintenant et je ne veux pas le quitter », a déclaré Harris, qui a une fiche de 22 en 46 (0,478) au cours de ses 12 derniers matchs avec quatre circuits, quatre doubles, 10 points, 12 RBI et un 1.305 OPS. Il a fourni plus de production au cours de cette période à partir du bas de la commande que la plupart des équipes n’obtiennent d’un troisième ou quatrième frappeur typique.

« Incroyable. C’est Michael depuis le début (de sa saison recrue 2022) », a déclaré Ozzie Albies, qui a également joué dimanche alors que les Braves avaient quatre longs ballons, dont deux d’Eddie Rosario, qui avait six points produits, un sommet en carrière. « C’est ce que tout le monde sait (Harris) peut faire. Alors je suis content pour lui. »

Le manager Brian Snitker a déclaré qu’il n’avait pas l’intention de déplacer Harris de cette neuvième place dans la formation chargée de puissance des Braves, ce qui a porté son total en tête de la MLB à 126 circuits, dont 12 dans la série, tout en devançant les Rocheuses 40-12. Tampa Bay a le deuxième plus grand nombre de circuits dans les majors avec 117 – neuf de moins qu’Atlanta en trois matchs de plus.

Michael Harris II sur son circuit de 453 pieds étant #Braves‘ 16e de l’année à 450 pieds ou plus, 10 de plus que toute autre équipe de la MLB : « Si vous le frappez à 460, c’est toujours la même chose que de le frapper au-dessus de la ligne jaune. Mais je suppose que vous obtenez des points sympas pour le frapper un peu plus loin. » — David O’Brien (@DOBrienATL) 18 juin 2023

« Quand vous avez une bonne équipe, de bons joueurs, tout le monde fait des dégâts à n’importe quel moment, c’est génial », a déclaré Rosario, qui a réussi quatre matchs consécutifs et a égalé Shohei Ohtani pour la tête de la MLB avec huit circuits en juin. C’était le deuxième match à deux circuits de Rosario du mois.

Albies mène tous les joueurs de deuxième but de la MLB avec 17 circuits et se classe deuxième derrière les 20 de Matt Olson dans une équipe des Braves qui compte déjà sept frappeurs avec plus de 10 circuits avec neuf matchs avant le milieu de la saison.

« C’est un peu fou. Honnêtement, c’était comme si nous avions joué quatre matchs au Coors Field », a déclaré Snitker, dont les Braves ont remporté six matchs de suite et 13 sur 15, passant à un sommet de la saison de 20 matchs sur 0,500 à 46-26.

À propos de Harris neuvième au bâton, Snitker a déclaré: «Je l’aime bien là-bas. C’est comme un autre premier frappeur. Il peut y avoir ce moment où cette chose arrive au point où vous voulez le faire monter, peut-être. Mais je pense qu’en ce moment, je vais juste le laisser continuer à rouler comme ça.

Non pas que l’un ou l’autre de ces mouvements – mettre Harris au banc ou le renvoyer – était sur le point de se produire, mais il y avait beaucoup de gens (dans les médias et les fans sur les réseaux sociaux) qui l’appelaient. Et pour être juste, il était compréhensible à la surface pourquoi certains se sentaient de cette façon.

Harris II frappait seulement .163 avec un .490 OPS le 6 juin, après ses 38 premiers matchs dans un début de saison marqué par les blessures. Mais les responsables des Braves et Harris lui-même ont compris qu’il y avait des circonstances atténuantes, des raisons pour lesquelles l’équipe n’était pas sur le point de le faire asseoir ou de le renvoyer.

Premièrement, il avait toujours un taux de conduite en ligne solide, frappant des balles fort mais sur les gens. Deuxièmement, cela faisait à peine un an que Harris avait été appelé de Double A et avait fait ses débuts en MLB, et quatre ans depuis qu’il avait joué au Stockbridge High School au sud d’Atlanta. Les Braves ont toujours su qu’il y aurait des effondrements pour tout autre jeune joueur et que l’étirement difficile de Harris était amplifié depuis qu’il est arrivé au début d’une saison, ce qui signifiait que ses statistiques semblaient plus laides sur un tableau de bord que s’il s’était effondré en août.

Enfin, comme Snitker l’a souvent noté pendant sa crise, Harris avait toujours un impact sur les matchs avec une défense solide, comme il l’a fait la saison dernière lorsqu’il était la recrue de l’année de la Ligue nationale après avoir dépassé de loin toutes les projections offensives. Il a frappé .297 avec 19 circuits, 20 buts volés et un .853 OPS en 114 matchs, et il a atteint ou dépassé les attentes considérables que les officiels des Braves avaient pour lui du côté défensif.

Il n’a toujours qu’une moyenne de 0,249 et un modeste 0,708 OPS cette saison, mais au rythme où il a augmenté ces statistiques depuis qu’il s’est réchauffé, Harris a amplement le temps d’atteindre les niveaux qu’il attend de lui-même. Il a augmenté sa moyenne de 86 points et son OPS de 219 points en moins de deux semaines.

« Pendant que (la crise) se poursuivait, je ne dirais pas que c’était tout simplement terrible », a déclaré Harris à propos de son infraction. « Je sentais toujours que je frappais fort la balle, je ne trouvais tout simplement pas de trous. Ce n’était pas comme si je frappais trois fois par match. Donc je suppose qu’il y avait une certaine impression (des responsables des Braves) avec cela, pour me donner juste un peu de temps pour comprendre, puis tout s’est mis en place au cours des deux dernières semaines.

Quelque chose d’autre que Snitker a dit à plusieurs reprises pendant la crise de Harris aurait pu être difficile à quantifier ou difficile à comprendre pour certains. Mais si vous y réfléchissiez vraiment, cela avait du sens. Et ça s’est passé comme ça : Harris s’est blessé au dos au cours de la deuxième semaine de la saison et s’est retrouvé sur la liste des blessés. Il s’est blessé si tôt – sept matchs dans la saison – qu’il n’avait pas commencé à entrer dans un rythme offensif avant d’être mis à l’écart.

Et les 20 matchs qu’il a ratés alors qu’il était sur l’IL sont arrivés précisément au moment où de nombreux joueurs commencent à progresser, après avoir suivi un entraînement de printemps et joué une semaine ou deux de matchs de saison régulière, avec quatre à cinq battes quotidiennes pour les frappeurs. et un travail régulier pour les lanceurs qui deviennent plus précis et se sentent forts en début de saison.

C’est donc de retour dans cette mêlée que Harris est revenu, n’ayant disputé que deux matchs dans le cadre d’une mission de réadaptation dans une ligue mineure. Au contraire, les Braves auraient pu être critiqués pour ne pas l’avoir fait jouer plus de matchs de réadaptation en Triple A. Mais le dos de Harris avait guéri et ils voulaient qu’il revienne dans le champ central.

À son cinquième match de retour, Harris s’est coincé le genou droit en sprintant sur la première base lors d’un jeu à Miami. Il a raté deux matchs et est revenu avec une genouillère encombrante comme celles portées par les joueurs de ligne de football. Ce fut une situation délicate pendant plusieurs jours jusqu’à ce que le genou se sente normal.

« Ouais, je n’avais pas encore vraiment eu la chance de commencer avant de me blesser » la première fois, a déclaré Harris, faisant référence à la blessure au dos à peine une semaine après le début de la saison. Ou, comme il l’a dit avec précision, « Six matchs et deux manches. »

Il est allé 4 en 13 avec un doublé et un circuit lors de ses quatre premiers matchs après son retour d’une blessure au dos, puis s’est blessé au genou.

« Je n’ai pas encore trouvé de rythme, puis je me suis blessé », a déclaré Harris. « Puis j’ai commencé à trouver un rythme et je me suis de nouveau blessé. Je me sens bien maintenant, je suppose que c’est la partie la plus importante. Mais vous apprenez de ces moments et savez comment le gérer la prochaine fois.

Après avoir atteint 0,167 avec cinq coups sûrs supplémentaires et un 0,534 OPS lors des matchs du 26 mai, Harris a une moyenne de 0,383 huit coups sûrs supplémentaires et un 1,047 OPS lors des matchs du 16 juin. C’est le troisième OPS le plus élevé ce mois-ci pour les Braves en plein essor derrière Rosario (1,224) et Albies (1,081).

« J’ai juste essayé de mettre une batte sur le ballon, et il a trouvé des trous », a déclaré Harris à propos de sa journée de cinq coups sûrs, un sommet en carrière. « Je suppose que les dieux du baseball sont de mon côté en ce moment, et je suis heureux de le faire devant mon père le jour de la fête des pères. »

Harris a attrapé un premier lancer de cérémonie de son père sur le terrain avant le match. Lorsque leur fils a fait son geste habituel «Money Mike» avec ses mains avant de traverser le marbre lors de son coup de circuit, maman et papa ont fait de même dans les gradins de Truist Park.

C’est loin depuis le 6 juin, lorsque certains extérieurs à l’organisation étaient prêts à envoyer Harris au Triple A, ou du moins à le mettre au banc pendant un certain temps.

« Je suppose que c’était juste pour obtenir des représentants réguliers », a déclaré Harris à propos de son revirement. « J’ai ça maintenant, et je commence à me sentir de plus en plus moi-même, à jouer avec confiance. C’est la raison pour laquelle j’ai eu une journée comme aujourd’hui, je me sens moi-même et j’ai confiance.

(Photo: Dale Zanine / États-Unis aujourd’hui)