Les restrictions de recrutement provoquées par la pandémie ont forcé le personnel d’entraîneurs à trouver de nouvelles façons de faire leur présentation auprès des meilleurs lycéens.

Certaines des idées fonctionnaient assez bien pour devenir peut-être des éléments permanents.

Les étudiants n’ayant pas pu effectuer de visites officielles pendant une période de recrutement prolongée, les écoles leur ont apporté le campus par le biais de visites virtuelles. Et ces visites étaient un peu plus approfondies que des visites rapides des installations ou des conversations avec des entraîneurs.

Je pense que l’utilisation de Zoom virtuel, comme vous voulez l’appeler, pour faire des visites à domicile est quelque chose qui a été très bénéfique pour moi et les entraîneurs adjoints en termes de développement de relations avec les familles, a déclaré l’entraîneur de l’Alabama Nick Saban mercredi après avoir finalisé le classement des nations. classe de recrutement classée. Nous avons également inclus les familles dans la pratique virtuelle. Nous les avons inclus dans des réunions médicales virtuelles, sur la force et le conditionnement virtuels, des universitaires, des rendez-vous universitaires.

Les coachs et les prospects se sont finalement familiarisés avec la technologie, de sorte que toute la communication en ligne est devenue moins gênante.

L’entraîneur du Minnesota, PJ Fleck, a raconté comment la mère du jeune espoir Jameson Geers se sentait suffisamment à l’aise pour transformer une visite virtuelle du campus en quelque chose de tout à fait différent.

Elle a pris le téléphone et a dit: Tu sais quoi. Je suis fatigué de vos visites. Vous allez visiter notre maison. Je recevais une visite à domicile », se souvient Fleck. Nous avons fait un tour complet de sa maison, sommes entrés dans chaque pièce, derrière chaque porte. Nous avons tout vu sur chaque mur.

L’entraîneur de l’Iowa, Kirk Ferentz, a déclaré que d’une manière étrange, je sens que je connais ces perspectives mieux qu’une année normale parce que le personnel avait tellement de temps pour se concentrer sur le recrutement quand il ne pouvait pas tenir les entraînements du printemps ou avoir d’autres activités liées à l’équipe.

Cela laissait plus de temps pour parler aux recrues, même si ce n’était pas en personne.

De nombreux coachs estiment que les visites virtuelles et les sessions Zoom devraient se poursuivre même lorsque les restrictions de recrutement ont été levées. Le nouvel entraîneur du Texas et ancien coordinateur offensif de l’Alabama, Steve Sarkisian, a noté que les visites virtuelles offrent un avantage économique.

Par exemple, dans des circonstances ordinaires, chaque recrue a la possibilité d’effectuer une visite officielle payée dans cinq écoles, mais peut également accepter un nombre illimité de visites non officielles. Le hic, c’est que les recrues et leurs familles doivent payer leur propre chemin lors de ces visites non officielles.

Cela coûte de l’argent d’aller voir les écoles, a déclaré Sarkissian. Oui, les enfants se débrouillent avec les visites officielles et ils essaient d’en profiter. Mais une grande partie de ce qui se passe de nos jours, c’est aussi que les enfants font des visites non officielles, essaient de conduire ou de prendre l’avion pour se rendre à l’école, pas de brûler cette visite officielle. Ce que ce monde virtuel du recrutement a fait pour nous, il nous a mis dans un espace où peut-être économiser un peu d’argent pour les recrues, peut-être nettoyer un peu le jeu de recrutement, certains des points d’interrogation sur la façon dont les enfants obtiennent à ces campus.

La période morte de recrutement actuelle court jusqu’au 15 avril, même si elle pourrait être prolongée à nouveau. Chaque fois que la période se termine, le personnel d’encadrement aura enfin la possibilité de procéder à des évaluations en direct des recrues et de parler en personne avec les prospects.

Mais cela ne signifie pas nécessairement que ces visites virtuelles et sessions Zoom disparaîtront. Les entraîneurs adoreraient utiliser ces outils pour compléter toutes les méthodes de recrutement habituelles qu’ils utilisaient avant la pandémie.

Rien de mieux que d’être en personne, mais nous nous sommes adaptés et avons fait ce que nous devions faire de notre mieux, et je pense que beaucoup de gens ont vraiment bien fait cela, a déclaré Saban. Maintenant, mettons-nous en œuvre certaines de ces choses à l’avenir? Absolument. Cela signifie-t-il qu’ils devraient remplacer les relations personnelles? Je ne pense pas.

