Les stratèges politiques disent qu’il est temps pour un remaniement ministériel

Alors qu’il ne reste que quatre semaines avant la pause estivale de la Chambre des communes, le panel hebdomadaire de stratèges politiques de la période des questions de CTV affirme qu’il est probablement temps pour le premier ministre de remanier son cabinet.

Kory Teneycke – qui était directeur de campagne du premier ministre de l’Ontario Doug Ford et ancien directeur des communications de l’ancien premier ministre Stephen Harper – a déclaré à l’animateur de la période des questions Vassy Kapelos lors du panel diffusé dimanche que l’été offre l’occasion idéale de « rééquilibrer votre équipe ».

Il a déclaré que les mois d’été donnent à ceux qui assument de nouveaux rôles la chance de se sentir à l’aise avant le retour des députés à Ottawa pour la session d’automne.

« Je pense que vous voulez déplacer certaines personnes qui ont trébuché hors des positions où elles ont trébuché, et placer vos meilleurs communicateurs dans les rôles où vous allez vraiment en avoir besoin », a déclaré Teneycke, citant la finance comme exemple. .

« Si vous voulez gagner un récit économique, vous devez avoir un très bon communicateur dans ce rôle », a-t-il déclaré. « Bien que je pense que la ministre Freeland a beaucoup de choses dont elle est très capable, je ne pense pas que les communications seraient les plus élevées sur la liste. »

Teneycke a également déclaré que cet été était « probablement la dernière bonne occasion pour eux de procéder à un grand rééquilibrage de l’équipe avant cette dernière poussée vers une élection ».

L’accord de confiance et d’approvisionnement des libéraux avec le NPD prévoit que ce dernier soutiendra le gouvernement minoritaire Trudeau jusqu’en 2025 en échange d’une avancée sur certaines priorités politiques, mais certains ont émis l’hypothèse qu’une élection pourrait encore avoir lieu plus tôt que cela.

Scott Reid, analyste politique de CTV News et ancien directeur des communications du premier ministre Paul Martin, a convenu qu’un remaniement ministériel est «probable» et «probablement sage», ajoutant qu’il anticipe également une prorogation du Parlement et un discours du Trône, qu’il a appelé une chance de « redémarrer ».

Mais, a-t-il averti, ces choses ne constituent pas nécessairement un programme pour les libéraux, qui ne devraient pas attendre le mois d’août pour apporter des changements.

« Un remaniement ministériel vous apportera certaines choses, mais lorsque vous êtes au gouvernement, vous avez tendance à commencer à croire qu’un remaniement ministériel vous donne un nouveau souffle », a déclaré Reid. « La plupart du temps, la plupart des gens ne le remarquent même pas. »

Il a dit que son conseil aux libéraux serait de « ne pas perdre de temps à sortir d’Ottawa » et de « mettre le premier ministre sur la route », afin qu’il puisse se concentrer sur les questions qui gagneront les Canadiens, au lieu d’être sur la route. défense contre le chef conservateur Pierre Poilievre.

Cela fait neuf mois que Poilievre est devenu chef des conservateurs, et l’acrimonie entre lui et le premier ministre n’a fait que croître, alors que certains sondages montrent que Poilievre et les conservateurs ont un avantage sur les libéraux.

Kathleen Monk, ancienne stratège du NPD et directrice des communications de feu Jack Layton, a déclaré que le gouvernement libéral devait passer les mois d’été à se concentrer sur le fait de paraître moins déconnecté, en particulier en ce qui concerne l’économie et les problèmes quotidiens.

« Quand il y a de mauvaises nouvelles économiques, c’est toujours mauvais pour le gouvernement, et c’est toujours bon pour l’opposition », a-t-elle déclaré. « Donc, ils vont toujours être sur leurs talons lorsqu’il s’agit de défendre où ils en sont avec l’économie. »

« Ils doivent se réveiller et être moins déconnectés de cela, et cela devra se faire à la porte cet été et sur le circuit des barbecues cet été », a-t-elle également déclaré. « Et franchement, ils vont devoir proposer des politiques pour septembre prochain auxquelles les gens pourront vraiment s’identifier et atténuer en quelque sorte leur douleur. »



La session stratégique du dimanche discute de ce qu’ils attendent au cours des quatre prochaines semaines et des mois d’été dans la vidéo en haut de cet article.