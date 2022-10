Les stocks vacillent, les garnitures d’huile, les médicaments contre l’obésité

Chaque jour de la semaine, le CNBC Investing Club avec Jim Cramer organise une diffusion en direct “Morning Meeting” à 10h20 HE. Voici un récapitulatif des moments clés de jeudi. Les actions vacillent Vendre à la hausse, envisagent d’acheter Mentions rapides : LLY, COST 1. Les actions vacillent Les actions ont oscillé jeudi après avoir commencé la semaine avec des gains nets qui se sont effondrés mercredi. Le rallye de courte durée a été sapé par les commentaires bellicistes de la Réserve fédérale sur d’éventuelles nouvelles hausses des taux d’intérêt pour lutter contre l’inflation, a déclaré Jim Cramer. Les investisseurs surveillent les données économiques clés pour obtenir des indices sur la manière dont la Fed pourrait procéder lors de sa prochaine réunion le 2 novembre, y compris le dernier rapport mensuel sur la masse salariale non agricole du Bureau américain des statistiques du travail vendredi, a expliqué Jim. 2. Vendre haut, envisager d’acheter Le pétrole a continué de grimper jeudi à la suite d’une décision de l’OPEP et de ses alliés producteurs de pétrole, la Russie en tête, de réduire la production de brut de 2 millions de barils par jour en novembre. La référence pétrolière américaine West Texas Intermediate, qui a grimpé de plus de 10 % au cours des trois premiers jours de la semaine, s’échangeait en hausse de 0,67 %, à 88,3 $ le baril, jeudi. En conséquence, nous vendons 200 actions de Devon Energy (DVN) en force. Nous prévoyons de retirer l’argent de cette vente et d’acheter plus d’actions de nos actions qui n’ont pas autant augmenté. En d’autres termes, nous vendons haut et cherchons à acheter bas. Nous envisageons Estee Lauder (EL), qui, selon nous, connaîtra un excellent trimestre au prochain trimestre, et Constellation Brands (STZ) en tant qu’actions que nous pourrions potentiellement acheter en cas de faiblesse. 3. Mentions rapides : LLY, COST Voici des mises à jour sur deux noms de club : La Food and Drug Administration des États-Unis a accéléré le processus d’approbation du traitement de l’obésité d’Eli Lilly (LLY), qui est déjà approuvé pour le diabète de type 2. Jim a réitéré sa prédiction selon laquelle le Tirzepatide pourrait devenir “la drogue la plus vendue de tous les temps”. Alors que le Wall Street Journal a rapporté jeudi que Costco (COST) ne prévoyait pas encore de réduire ses coûts malgré la baisse des frais d’expédition et de marchandises, nous prenons le rapport avec un grain de sel et restons fidèles à un favori du Club. “Costco reste exactement l’histoire que nous avons dite, c’est-à-dire qu’ils sont le numéro un [in retail]”, a déclaré Jim. (Le Charitable Trust de Jim Cramer est long COST, LLY, DVN, EL, STZ. Voir ici pour une liste complète des actions.) En tant qu’abonné au CNBC Investing Club avec Jim Cramer, vous recevrez un échange alerte avant que Jim n’effectue une transaction. Jim attend 45 minutes après avoir envoyé une alerte de transaction avant d’acheter ou de vendre une action dans le portefeuille de sa fiducie caritative. Si Jim a parlé d’une action sur CNBC TV, il attend 72 heures après l’émission de l’alerte de transaction avant d’exécuter LES INFORMATIONS SUR LE CLUB D’INVESTISSEMENT CI-DESSUS SONT SOUMISES À NOS CONDITIONS GÉNÉRALES ET À NOTRE POLITIQUE DE CONFIDENTIALITÉ, AINSI QUE NOTRE AVIS DE NON-RESPONSABILITÉ. AUCUN RÉSULTAT OU PROFIT SPÉCIFIQUE N’EST GARANTI.