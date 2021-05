Les stocks solaires sont critiqués alors que les goulots d’étranglement de la chaîne d’approvisionnement frappent le secteur des énergies renouvelables

Les stocks solaires ont baissé mardi, s’appuyant sur la faiblesse récente, alors que les entreprises mettent en garde contre l’impact des goulots d’étranglement de la chaîne d’approvisionnement et des pénuries de pièces.

L’ETF Invesco Solar, qui suit l’espace, a glissé de 7%, portant sa baisse d’un mois à 15%.

SolarEdge a été le plus gros frein contre le fonds, en baisse de 15%. La société a déclaré des bénéfices après la cloche de lundi soir. Alors que les résultats de la société ont dépassé les attentes des analystes en termes de chiffre d’affaires et de résultat, SolarEdge a mis en garde contre l’érosion des marges à l’avenir grâce à des coûts d’expédition plus élevés.

« Les prix du fret maritime ont augmenté de plus de 100% au cours des derniers mois et nos prix pré-négociés ont progressivement expiré et nous ont exposés à des coûts de fret plus élevés dans le monde entier », a déclaré Zvi Lando, PDG de la société, lors de l’appel aux résultats.

La société a cependant noté qu’elle dispose de suffisamment d’offre pour répondre à la demande au second semestre. Cela contraste avec le concurrent Enphase Energy, qui a déclaré la semaine dernière que ses livraisons au deuxième trimestre seraient limitées par la pénurie mondiale de puces.

Les semi-conducteurs sont des composants clés à la fois pour le stockage sur batterie et pour les onduleurs solaires. La pénurie a également frappé l’industrie automobile, entre autres, des entreprises telles que GM et Ford coupant la production dans plusieurs usines.

La faiblesse de SolarEdge s’est étendue au reste du secteur mardi, alors que les investisseurs craignent que les entreprises ne puissent pas suivre le rythme de la demande record.