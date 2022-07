Les stocks solaires s’effondrent alors que Manchin dit qu’il ne soutiendra pas le projet de loi sur le climat

Installateur de Sunrun installant des panneaux solaires électriques sur un toit résidentiel en Californie. Source : Sunrun

Les actions solaires ont chuté vendredi après que le sénateur Joe Manchin a déclaré qu’il ne soutiendrait pas l’augmentation des dépenses pour lutter contre le changement climatique, selon NBC News, citant un démocrate informé des conversations. L’ETF Invesco Solar, qui suit l’industrie, a chuté de plus de 7 % à un moment donné. À 11 h 45, à Wall Street, certaines de ces pertes avaient été récupérées, le fonds s’échangeant pour la dernière fois à 3,3 % de moins. Pour la semaine, le fonds est en baisse de plus de 10%. Sunrun, Sunnova, First Solar et Maxeon Solar ont tous chuté de plus de 10 % à un moment donné. L’industrie a été aux prises avec un certain nombre de vents contraires cette année, notamment l’incertitude politique, les goulots d’étranglement de la chaîne d’approvisionnement et la hausse des coûts des matières premières. Plus récemment, le groupe a été touché par une rotation hors des secteurs du marché axés sur la croissance alors que les investisseurs évaluent l’impact des taux d’intérêt plus élevés.

“La décision de Manchin compromet la capacité des États-Unis à atteindre l’objectif du président Biden de réduire les émissions de gaz à effet de serre américaines de 50% à 52% en dessous des niveaux de 2005 d’ici 2030”, a déclaré Cowen vendredi dans une note aux clients. “Malgré des nouvelles décevantes, la justification économique de la transition vers les énergies renouvelables est de plus en plus convaincante et nous permet de rester constructifs sur le groupe.” La loi originale Build Back Better Act du président Joe Biden, adoptée à la Chambre en novembre dernier, prévoyait plus de 500 milliards de dollars pour les dépenses climatiques, dont quelque 320 milliards de dollars en crédits d’impôt pour les énergies propres. Le plan n’a pas été adopté par le Sénat, suite à l’opposition du sénateur Manchin. Une prolongation du crédit d’impôt à l’investissement, qui a joué un rôle clé dans le développement de l’industrie, a été incluse dans le projet de loi. L’incitatif pour les systèmes solaires résidentiels passera de 26 % cette année à 22 % l’an prochain, avant d’expirer en 2024. Cette année-là, le crédit d’impôt pour les systèmes commerciaux s’établira à un taux permanent de 10 %.