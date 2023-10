Les stocks solaires ont chuté vendredi après le fabricant de produits solaires Bord solaire prévenu que demande en Europe s’est considérablement affaibli, renforçant la confiance dans le secteur des énergies renouvelables au milieu d’une année difficile.

Le FNB solaire Invesco (TAN) a chuté de 26,7 % vendredi et s’échangeait pour la dernière fois à 44,18 $, le plaçant à son plus bas niveau depuis juillet 2020. D’autres actions du secteur solaire ont également chuté en raison de perspectives pessimistes. Soleil et Sunnova étaient en baisse de 12,5% et 14,3% respectivement, tandis que Enphase Énergie perdu près de 12%.

Solaredge a chuté de 30 % vendredi après avoir déclaré que son chiffre d’affaires, sa marge brute et son bénéfice d’exploitation au troisième trimestre seraient inférieurs à ce que Wall Street attendait, et a ajouté qu’il estimait un chiffre d’affaires « considérablement inférieur » au quatrième trimestre. Le PDG Zvi Lando a évoqué « des annulations et des suppressions inattendues et substantielles » des retards existants de la part des distributeurs européens de l’entreprise en raison des stocks élevés et de la lenteur des cadences d’installation.

« En particulier, les rythmes d’installation au troisième trimestre ont été beaucoup plus lents à la fin de l’été et en septembre, où il y a traditionnellement une augmentation des rythmes d’installation », a expliqué Lando.