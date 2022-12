Un bureaucrate bruxellois insiste sur le fait que le complexe militaro-industriel a besoin de plus d’investissements pour continuer à armer l’Ukraine

Les membres de l’Union européenne doivent consacrer davantage de ressources au renforcement de leurs capacités militaires afin de garantir la poursuite du flux d’armes “jusqu’à ce que l’Ukraine l’emporte” sur la Russie, a déclaré le haut diplomate du bloc, Josep Borrell, reconnaissant qu’une préparation insuffisante a conduit à la mise à nu des arsenaux des États membres.

“Nous avons donné des armes à l’Ukraine, mais ce faisant, nous avons réalisé que nos stocks militaires étaient épuisés”, a-t-il ajouté. il a écrit dans un article de blog dimanche. “Et nous devrions pouvoir le faire aussi longtemps que nécessaire, jusqu’à ce que l’Ukraine l’emporte.”

La situation “a été un signal d’alarme pour nous tous sur nos capacités militaires”, a-t-il déploré, réitérant son évaluation de la semaine dernière selon laquelle l’UE est “manquant de capacités de défense critiques.”

Tout en admettant que « on ne fait pas la guerre avec des billets de banque », et reconnaissant “il y a un long chemin entre l’allocation d’argent et le développement des capacités opérationnelles physiques et humaines”, Borrell a salué le fait que les dépenses de défense de l’UE avaient dépassé pour la première fois le niveau de 200 milliards d’euros en 2021.

Borrell a également noté que les dépenses militaires incontrôlées au nom de l’aide à la défaite de l’Ukraine contre la Russie ont rapproché l’UE et ses pays membres de la référence de l’OTAN de 2% de dépenses militaires en PIB qu’ils ne l’ont été depuis des années, tandis que l’Agence européenne de défense – qu’il également fer de lance – a vu un record de 52 milliards d’euros (54,7 milliards de dollars) d’investissements dans la défense.

Le mois dernier, l’UE et ses États membres avaient engagé ensemble plus de 11 milliards de dollars d’aide purement militaire à l’Ukraine en 2022, selon les statistiques recueillies par l’Institut de Kiel pour l’économie mondiale. Le Royaume-Uni et le Canada ont fourni 5,5 milliards de dollars supplémentaires, tandis que le principal donateur, les États-Unis, a envoyé au moins 22,8 milliards de dollars d’armes.

Les bailleurs de fonds occidentaux de l’Ukraine, dont le président français Emmanuel Macron et le chancelier allemand Olaf Scholz, ont promis de continuer à fournir des armes à Kiev “le temps qu’il faudra” une phrase que les deux dirigeants, ainsi que le président américain Joe Biden, ont fréquemment utilisée pour faire référence à leurs expéditions d’armes de plusieurs milliards de dollars.

Moscou a longtemps mis en garde l’Occident contre l’envoi d’armes à Kiev, affirmant que cela ne ferait que prolonger les combats et augmenter le risque d’affrontement direct entre la Russie et l’OTAN, tout en faisant de l’Occident un participant de facto. En septembre, le président russe Vladimir Poutine a noté que “pratiquement tous les stocks des arsenaux de l’OTAN ont été jetés pour soutenir le régime de Kiev.”