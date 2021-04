LONDRES – Les entreprises de livraison de nourriture en Europe voient le cours de leurs actions chuter alors que les investisseurs commencent à envisager la vie après la pandémie de coronavirus.

Just Eat Takeaway et Ocado figuraient parmi les plus gros perdants de la Bourse de Londres mardi, en baisse respectivement de 1,1% et 1,7% à l’heure du déjeuner. Pendant ce temps, en Allemagne, Delivery Hero a chuté de 0,9% et HelloFresh s’échangeait 3,4% plus bas sur le Borse de Francfort.

Les mouvements quotidiens ne sont pas massifs, mais les actions du secteur ont diminué progressivement au cours des dernières semaines, alors que les économies commencent à se rouvrir. Les actions de Just Eat Takeaway ont chuté d’environ un tiers depuis leur sommet d’octobre et Delivery Hero a chuté d’environ 17% depuis son sommet de janvier.

« Pâques a donné un petit avant-goût de la vieille norme à de nombreuses personnes et a réveillé les vieux appétits », a déclaré à CNBC Danni Hewson, analyste financier chez AJ Bell.

«La perspective de manger et de boire au restaurant donne un coup de pouce à des entreprises comme le propriétaire de Wagamama, le Restaurant Group et la chaîne de pubs Wetherspoons», a déclaré Hewson. « En revanche, les gagnants du lockdown comme Ocado à Hello Fresh voient leurs actions chuter. »