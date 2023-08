Les stocks de vaccins Covid bondissent à mesure que de nouvelles variantes émergent

Les actions des fabricants de vaccins Covid ont augmenté lundi alors que de nouvelles variantes du virus émergent aux États-Unis avant le déploiement de vaccins mis à jour cet automne.

Actions de Novavax a bondi de plus de 13 %. Moderne Les actions de ont augmenté de plus de 9 %. Actions de BioNTech qui développe conjointement des vaccins Covid avec Pfizer , a bondi de près de 7 %. Pendant ce temps, les actions de Pfizer ont légèrement augmenté de 1 %.

Ces derniers mois ont été difficiles pour ces actions alors que les ventes de vaccins et de traitements Covid chutent aux États-Unis : les actions des quatre sociétés ont baissé de plus de 20 % pour l’année. Mais l’enthousiasme de Wall Street pour les fabricants de vaccins Covid prend un nouvel élan avec le lancement prochain de tout nouveaux vaccins cet automne et l’émergence de nouvelles variantes du virus.

Cela inclut EG.5, également connu sous le nom de « Eris », qui est maintenant la souche dominante de Covid aux États-Unis. Des experts de la santé ont déclaré à CNBC qu’Eris pourrait être légèrement meilleur pour échapper à l’immunité des vaccinations et infections précédentes, mais la variante ne devrait pas être plus sévère.

Moderna, Pfizer et Novavax ont également déclaré que leurs nouveaux vaccins, conçus pour cibler une sous-variante omicron associée appelée XBB.1.5, devraient fournir une protection contre Eris.

Mais on ne sait pas dans quelle mesure les nouveaux vaccins protégeront contre une nouvelle souche omicron du virus appelée BA.2.86qui a été identifié en très petit nombre aux États-Unis, au Royaume-Uni, au Danemark et en Israël.

La semaine dernière, l’Organisation mondiale de la santé et les Centers for Disease Control and Prevention des États-Unis ont déclaré qu’ils suivaient cette souche, car elle comporte 36 mutations qui la distinguent de la variante XBB.1.5 actuellement dominante.

Jusqu’à présent, rien ne prouve que BA.2.86 se propage plus rapidement ou provoque des infections plus graves que les versions précédentes. Mais l’émergence de BA.2.86 pourrait potentiellement augmenter la demande de vaccins et de traitements qui fourniront probablement un certain degré de protection contre la variante hautement mutée.