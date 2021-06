Les stocks de technologies publicitaires augmentent alors que Google retarde la suppression des cookies tiers jusqu’en 2023

Les actions de technologie publicitaire ont bondi jeudi après que Google a annoncé qu’il repoussait son calendrier pour supprimer les cookies de suivi tiers de 2022 à 2023, donnant à l’industrie de la publicité numérique plus de temps pour planifier des publicités ciblées plus soucieuses de la confidentialité.

Plusieurs acteurs de la technologie publicitaire ont vu leurs actions augmenter jeudi après l’annonce. Les actions du Trade Desk ont ​​augmenté de près de 15%, celles de Magnite de 9%, celles de PubMatic de plus de 12%, celles de Criteo de près de 12% sur un sommet de 52 semaines et celles de LiveRamp de 9%.

Les cookies sont de petits morceaux de code que les sites Web transmettent au navigateur d’un visiteur et restent là pendant que la personne visite d’autres sites. Ils peuvent être utilisés pour suivre les utilisateurs sur plusieurs sites afin de cibler les publicités et voir leurs performances. Google a déclaré l’année dernière qu’il mettrait fin à la prise en charge de ces cookies dans Chrome au début de 2022 une fois qu’il aurait compris comment répondre aux besoins des utilisateurs, des éditeurs et des annonceurs et proposer des outils pour atténuer les solutions de contournement.

Google est mettre à jour cette chronologie.

« Bien qu’il y ait des progrès considérables avec cette initiative, il est devenu clair qu’il faut plus de temps dans l’écosystème pour bien faire les choses », a écrit Vinay Goel, directeur de l’ingénierie de la confidentialité chez Chrome, dans un article de blog.

La société a déclaré qu’elle continuait à travailler avec la communauté Web sur des approches plus privées de la mesure des publicités, de la diffusion de publicités et de contenus pertinents et de la détection des fraudes. L’objectif de Chrome est de déployer des technologies d’ici la fin de 2022 pour que les développeurs commencent à les adopter.

Les autorités antitrust britanniques ont déclaré plus tôt cette année qu’elles enquêter si le projet de supprimer les cookies tiers de Chrome pourrait nuire à la concurrence publicitaire en ligne. L’Autorité de la concurrence et des marchés a déclaré qu’elle examinerait si les plans de Google pourraient amener les annonceurs à déplacer leurs dépenses vers les propres outils de Google au détriment de ses concurrents.

« Sous réserve de notre engagement auprès de la Competition and Markets Authority (CMA) du Royaume-Uni et conformément à la engagements nous avons proposé, Chrome pourrait alors éliminer progressivement les cookies tiers sur une période de trois mois, commençant à la mi-2023 et se terminant à la fin de 2023″, indique le message.

Google a lancé son initiative « Privacy Sandbox » pour trouver une solution qui protège la confidentialité des utilisateurs et permet au contenu de rester librement disponible sur le Web ouvert. Une proposition, intitulée « Apprentissage fédéré des cohortes », regrouperait essentiellement les personnes en fonction de comportements de navigation similaires, ce qui signifie que seuls les « identifiants de cohorte » et non les identifiants d’utilisateurs individuels seraient utilisés pour les cibler. Mais il a reçu quelques rejet des défenseurs de la vie privée, et certains éditeurs ont déclaré qu’ils refus de tester l’outil, a rapporté Digiday en avril.

Pendant ce temps, les entreprises de technologie publicitaire ont travaillé ensemble sur d’autres types de solutions. Unified ID 2.0, une initiative sur laquelle certaines grandes entreprises de technologie publicitaire travaillent ensemble, s’appuierait sur des adresses e-mail hachées et cryptées par les consommateurs qui donnent leur consentement. L’entreprise publique LiveRamp a aussi ce qu’elle appelle sa « solution de trafic authentifié », ce qui, selon elle, implique que les consommateurs choisissent de prendre le contrôle de leurs données et, de l’autre côté, que les marques et les éditeurs puissent utiliser ces données.