Les stocks de tabac ont chuté lundi sur un rapport selon lequel l’administration Biden envisage de plafonner les niveaux de nicotine dans les cigarettes.

Le rapport, qui citait des personnes familiarisées avec le sujet, a été publié dans le le journal Wall Street. Le journal a déclaré que la discussion avait eu lieu alors que les fonctionnaires approchaient d’une date limite pour dire s’ils prévoyaient de demander une interdiction des cigarettes mentholées ou non.

L’administration Biden tente de déterminer si elle devrait réduire les niveaux de nicotine en conjonction avec une interdiction du menthol ou en tant que politique distincte, ont déclaré les gens au Journal.

La nicotine ne cause pas de cancer, mais elle rend le tabagisme plus addictif. L’objectif de la réduction des niveaux de nicotine serait de rendre les cigarettes moins addictives, dans l’espoir d’inciter les fumeurs à cesser de fumer ou à passer à d’autres produits considérés comme plus sûrs.

La Food and Drug Administration, qui exerce une surveillance réglementaire sur le tabac, a refusé de commenter le rapport.

«Toute action entreprise par la FDA doit être basée sur la science et les preuves et doit prendre en compte les conséquences réelles de telles actions, y compris la croissance d’un marché illicite et l’impact sur des centaines de milliers d’emplois, de la ferme aux magasins locaux à travers le pays », a déclaré le porte-parole d’Altria, George Parman, à CNBC dans un e-mail.

L’action Altria a clôturé en baisse de plus de 6% sur le rapport. En négociation prolongée lundi, les actions ont chuté de 2% supplémentaires.

Les actions de British American Tobacco ont clôturé en baisse de 2% lundi, tandis que celles de Philip Morris International ont terminé la journée en baisse de plus de 1%. Les deux actions étaient également en baisse après la fermeture du marché.

Philip Morris International a refusé de commenter cette question. La société de tabac ne vend ni ne commercialise de cigarettes aux États-Unis, mais ses actions ont quand même chuté aux nouvelles.

British American Tobacco n’a pas immédiatement répondu à une demande de commentaire. La société possède Reynolds American, le fabricant de cigarettes Camel.

Lisez l’histoire complète du Wall Street Journal ici.