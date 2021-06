Les stocks de semi-conducteurs sont à la traîne de la technologie. Deux commerçants sur la suite

Les actions de semi-conducteurs ont raté le rallye technologique cette semaine, et un stratège a déclaré qu’un seul fabricant de puces pourrait indiquer son prochain mouvement.

« Pour le moment, je m’inquiète pour Taiwan Semiconductor, car c’est l’un des semi-conducteurs les plus, peut-être les plus importants au monde », a déclaré jeudi Matt Maley, stratège en chef du marché chez Miller Tabak, à « Trading Nation » de CNBC.

Taiwan Semi, qui a une capitalisation boursière de 565 milliards de dollars, est le plus grand nom de l’ETF de semi-conducteurs SMH. Il a généré près de 48 milliards de dollars de ventes au cours de l’exercice 2020.

« Même si Nvidia et certaines de ces autres actions ont très bien agi et ont les ETF dans l’espace des semi-conducteurs à moins de 2% ou 3% de leurs sommets historiques, l’un des noms les plus importants [Taiwan Semi] est en baisse de 15 % à 17 % par rapport à ces sommets, alors cela m’inquiète. Est-ce que cela nous dit quelque chose que nous ne voyons pas encore? », A déclaré Maley.

Maley a déclaré que le récent rebond de Taiwan Semi est positif, mais il doit voir un mouvement au-dessus de son sommet d’avril de 124 $ avant de devenir haussier. S’il tombe en dessous de son plus bas de mars, en dessous de 109 $, ce serait négatif pour le titre. Il s’est échangé au-dessus de 117 $ par action vendredi.