Les stocks de puces en Chine se rallient après que Pékin a déclaré que Micron était un « risque pour la sécurité »

Les stocks de puces chinois se sont redressés lundi matin après l’annonce par Pékin d’interdire certains achats de produits du fabricant américain de puces mémoire Micron .

L’administration chinoise du cyberespace a interdit aux opérateurs d' »infrastructures d’information critiques » en Chine d’acheter des produits au géant américain des puces à la suite d’un examen de sécurité mené par le Administration du cyberespace de Chine.

Les autorités chinoises ont déclaré que les produits Micron n’avaient pas réussi leur examen de la sécurité du réseau et ont cité « de graves problèmes potentiels de sécurité du réseau ». L’entreprise pose un « risque de sécurité majeur » pour la chaîne d’approvisionnement de l’infrastructure d’information critique de la Chine et affecte [its] sécurité nationale », indique un communiqué.

Les actions des fabricants de puces chinois ont largement augmenté lundi après le déménagement: coté à Hong Kong Semi-conducteur Hua Hong a augmenté de 3,14% lundi, tandis que SMIC a augmenté de 2,64 %.