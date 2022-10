Les stocks de puces chinois chutent après que les États-Unis ont appelé à de nouvelles restrictions sur la technologie haut de gamme

“Les États-Unis ont abusé des mesures de contrôle des exportations pour bloquer et entraver sans motif les entreprises chinoises”, a déclaré le porte-parole du ministère chinois des Affaires étrangères, Mao Ning, lors d’un briefing ce week-end, selon une transcription officielle en anglais.

Actions des fabricants de puces américains Nvidia et DMLA a chuté lors de la séance de négociation de vendredi alors que les inquiétudes concernant la baisse de la demande ont entraîné le secteur vers le bas.

Hua Hong Semiconductor a chuté d’environ 9 %, tandis que Shanghai Fudan Microelectronics a plongé de plus de 20 % lundi après-midi.

Le plus grand fabricant de puces de Chine, Semiconductor Manufacturing International Corporation, s’échangeait en baisse de 3 % lundi après-midi à Hong Kong, dans un contexte de liquidation plus large du marché.

“Une telle pratique va à l’encontre du principe de concurrence loyale et des règles du commerce international”, a-t-elle déclaré. “Cela nuira non seulement aux droits et intérêts légitimes des entreprises chinoises, mais aussi aux intérêts des entreprises américaines.”

Mao n’a mentionné aucun plan de contre-mesures chinoises.

La chaîne d’approvisionnement mondiale des semi-conducteurs est hautement spécialisée. Seules quelques entreprises disposent de la technologie la plus avancée, tandis que la Chine investit massivement dans des acteurs nationaux pour tenter de rattraper son retard.

Entreprise de fabrication de semi-conducteurs de Taiwan domine la capacité de fabrication des semi-conducteurs les plus avancés au monde. ASML, basée aux Pays-Bas, est la seule entreprise au monde capable de fabriquer les machines très complexes nécessaires à la production des puces les plus avancées.

D’autre part, des sociétés américaines telles que Lam Research, KLA et Applied Materials sont des leaders de l’industrie pour d’autres outils nécessaires à la fabrication de puces.