Les stocks de puces augmentent sur les bénéfices d’AMD, l’inflation du signal de la Fed s’atténue

La présidente et PDG d’AMD, Lisa Su, prend la parole lors du discours d’ouverture d’AMD lors du Consumer Electronics Show (CES) le 4 janvier 2023 à Las Vegas, Nevada.

Les actions de semi-conducteurs ont augmenté mercredi à la suite du solide rapport sur les bénéfices d’AMD et suite à la décision de la Réserve fédérale d’augmenter le taux des fonds fédéraux de 0,25 point de pourcentage.

Bien que la Fed ait déclaré s’attendre à des hausses de taux continues, elle a également déclaré que l’inflation s’était quelque peu atténuée, provoquant une reprise des actions plus risquées telles que les fabricants de puces.

DMLA l’action a gagné plus de 12% mercredi. Nvidia avancé 8%, Qualcomm a augmenté de moins de 4 %, et Broadcom gagné 3 %. Intel qui a annoncé des résultats décevants le mois dernier, a augmenté de moins de 3 %. GlobalFoundries un fabricant de puces indépendant, a augmenté de plus de 6 %.

Les VanEck Semiconductor ETF qui suit un panier d’actions de puces, a augmenté de 4,7 % mercredi.

Mardi, AMD a annoncé des résultats du trimestre de décembre supérieurs aux attentes. La société a indiqué de faibles perspectives pour le trimestre de janvier, mais était plus optimiste quant à la demande au second semestre 2023.

Pourtant, le rapport d’AMD avait des perspectives beaucoup plus optimistes sur le marché global des semi-conducteurs que le rapport sur les bénéfices d’Intel en janvier, qui suggérait un effondrement de la demande pour ses produits.

L’industrie des semi-conducteurs est actuellement confrontée à plusieurs problèmes, notamment une surabondance de pièces supplémentaires chez les fabricants de PC et de serveurs, et la baisse des prix de certains composants comme la mémoire et les processeurs centraux.