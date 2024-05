Les stocks de Moderna augmentent en raison des inquiétudes liées à la grippe aviaire

Moderna et Pfizer sont en pourparlers avec le gouvernement fédéral au sujet d’un éventuel programme de vaccin contre la grippe aviaire, a déclaré mercredi soir le chef de l’administration américaine de réponse à la pandémie.

Cette divulgation intervient dans un contexte de hausse des actions des fabricants de vaccins. L’action Moderna a grimpé mercredi, grimpant de 13,7 % au cours de la journée, dans un contexte d’inquiétudes croissantes concernant l’épidémie de grippe aviaire chez les bovins américains.

Après la fermeture du marché, la secrétaire adjointe à la préparation et à la réponse du ministère de la Santé et des Services sociaux, Dawn O’Connell, a déclaré lors d’un appel à la presse que l’agence était en conversation avec Moderna et Pfizer au sujet de la fabrication de vaccins contre la grippe aviaire utilisant l’ARN messager. technologie basée sur les technologies.

« Nous continuons d’avoir des conversations actives avec les deux fabricants et les négociations sont en cours », a déclaré O’Connell. « Nous cherchons à conclure cela et à avoir quelque chose à dire très bientôt. »

Moderna a confirmé à Barron’s que l’entreprise est en discussion avec le gouvernement fédéral pour « faire progresser notre candidat contre la grippe pandémique ».

Publicité – Faites défiler pour continuer



Pfizer n’a pas immédiatement répondu à une demande de commentaire.

O’Connell a également déclaré que l’agence avait commencé la semaine dernière le processus de conversion de 4,8 millions de doses de vaccin contre la grippe aviaire, du produit en vrac dans les stocks du gouvernement en doses finies prêtes à être administrées.

Elle a précisé que le remplissage des doses ne perturberait pas la production de vaccins contre la grippe saisonnière. « Il faut quelques mois pour pouvoir remplir et terminer les doses de vaccin », a déclaré O’Connell. « Nous les avions donc déjà en main en grande quantité, mais nous avons pensé que cela avait du sens, compte tenu de ce que nous voyions. »

Publicité – Faites défiler pour continuer



L’appel à la presse de mercredi a eu lieu peu de temps après que les Centers for Disease Control and Prevention ont annoncé le deuxième cas humain connu de virus depuis sa détection fin mars chez des bovins laitiers.

Il n’y a aucun signe immédiat que le virus est sur le point de provoquer une pandémie humaine, et les Centers for Disease Control and Prevention affirment que le risque actuel pour la santé publique reste lent.

Pourtant, le deuxième cas humain aux États-Unis est survenu au milieu d’une actualité inquiétante, notamment un rapport mercredi, de la toute première infection humaine par la grippe aviaire en Australie. Les investisseurs semblent anticiper une éventuelle campagne de vaccination contre la grippe aviaire.

Publicité – Faites défiler pour continuer



Moderna, qui est devenu un nom connu en 2020 grâce à son travail rapide de développement d’un vaccin contre le Covid-19, n’a fait aucune annonce récente sur ses travaux sur un vaccin humain contre la grippe aviaire. L’année dernière, la société a commencé les premiers tests d’un certain nombre de vaccins contre la grippe aviaire ciblant différentes souches du virus.

Le stock continue cependant de grimper. Les actions de Moderna ont grimpé de 20 % cette semaine et de 45 % depuis la fin du mois dernier. Dans un e-mail adressé aux investisseurs mercredi à midi, Jared Holz, stratège en actions de santé de Mizuho, ​​a écrit que les nouvelles inquiétudes concernant la grippe aviaire avaient un impact majeur sur les stocks de vaccins en général, et sur Moderna en particulier.

« MRNA a déjà gagné 20 milliards de dollars en capitalisation boursière rien qu’au cours de la semaine dernière, nous croyons en grande partie à l’attention accrue portée à cette situation de grippe aviaire », a écrit Holz.

Les autres stocks de vaccins augmentent également. Actions de CureVac

,

qui, comme Moderna, développe des vaccins à base d’ARN messager, était en hausse de 21 % mercredi. Actions de Novavax

,

qui fabrique un vaccin contre le Covid-19, ont augmenté de 6,3 %. Même les piliers du vaccin comme GSK et Sanofi

Publicité – Faites défiler pour continuer



ont vu leurs certificats de dépôt américains grimper légèrement mercredi et les actions Pfizer ont augmenté de 2 %.

En réponse à une question de Barron’s plus tôt mercredi, Moderna a confirmé qu’elle testait un vaccin ciblant un virus de la grippe aviaire de la même famille que celui à l’origine de l’épidémie actuelle dans le cadre d’une étude de phase 2 en cours. Selon un registre fédéral des essais cliniques, l’essai devrait être achevé en juillet.

Le nombre d’exploitations laitières présentant des cas confirmés du virus de la grippe aviaire connu sous le nom de H5N1 continue d’augmenter et s’élevait à 51 en milieu de semaine, selon le ministère américain de l’Agriculture. Les responsables de la santé publique craignent depuis longtemps que le virus H5N1 puisse provoquer une pandémie humaine, et la propagation sans précédent du virus à travers ces troupeaux de bovins domestiques a mis les agences fédérales en état d’alerte maximale.

Publicité – Faites défiler pour continuer



Comme Barron’s rapporté en avril, les États-Unis ont mis en place un programme depuis environ deux décennies pour se préparer à vacciner les Américains si le H5N1 ou un virus similaire commençait à se propager parmi les humains. Cependant, ce programme ne serait probablement pas en mesure de produire suffisamment de doses pour protéger l’ensemble de la population en cas d’urgence pandémique.

Contrairement à l’effort du gouvernement fédéral de 2020 pour déployer un vaccin contre le Covid-19, dans lequel le gouvernement a financé des entreprises privées pour développer leurs propres vaccins, le programme de lutte contre la grippe pandémique vise à créer un vaccin gouvernemental en utilisant des composants fabriqués sous contrat par plusieurs fabricants.

Aujourd’hui, les stocks fédéraux contiennent des doses de vaccin finies et des éléments de base qui pourraient être utilisés pour en fabriquer bien d’autres. GSK et CSL Seqirus, sous contrat avec le ministère de la Santé et des Services sociaux, testent actuellement des vaccins ciblant une souche de H5N1 étroitement apparentée à celle qui circule actuellement chez les bovins laitiers. Sanofi est également impliqué dans le programme gouvernemental.

Les responsables fédéraux ont déclaré Barron’s en mars, qu’en cas de pandémie, ils seraient en mesure de fournir 135 millions de doses sur une période de quatre mois. Étant donné que le vaccin nécessite deux doses, cela suffirait à vacciner environ 68 millions de personnes dans un pays de plus de 330 millions d’habitants.

L’annonce faite par O’Connell mercredi indique que le gouvernement a commencé à préparer cet approvisionnement en vue d’un éventuel déploiement.

Les fabricants de médicaments et le gouvernement sont limités dans leur capacité à commencer à fabriquer des doses de vaccin contre le H5N1 avant le début d’une pandémie, car cela pourrait menacer la production de vaccins contre la grippe saisonnière, qui est réalisée dans les mêmes installations.

Moderna ne faisait pas partie du programme gouvernemental de stockage de vaccins contre la pandémie. on ne sait pas exactement quel rôle l’entreprise pourrait jouer si une pandémie de grippe aviaire devait apparaître.

Les analystes n’ont pas été convaincus par le rallye de mercredi. « Nous nous attendons à ce que les actions retracent les gains d’aujourd’hui (sauf émergence très improbable d’une pandémie H5N1) à mesure que l’attention revient aux fondamentaux », a écrit Mani Foroohar, analyste de Leerink Partners, à propos de Moderna dans une note mercredi.

Écrivez à Josh Nathan-Kazis à [email protected]