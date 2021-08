Les stocks de matériaux pourraient signaler un ralentissement au deuxième semestre

Un renversement comme celui d’un secteur aussi sensible à l’économie, combiné à une baisse des taux d’intérêt et des prix du pétrole, pourrait nuire à la croissance pour le reste de 2021, a averti Maley.

« Nous avons plusieurs choses en dehors du marché boursier, mais aussi au sein du marché boursier, qui nous indiquent que nous devrons peut-être freiner un peu notre enthousiasme pour la croissance au second semestre », a-t-il déclaré.

Ajoutez de nouveaux mandats de masque et une croissance de la fabrication plus lente que prévu au mélange, et les investisseurs devraient penser à protéger leurs portefeuilles, a déclaré le fondateur et PDG de New Street Advisors Group, Delano Saporu, dans la même interview « Trading Nation ».

« Les investisseurs pourraient commencer à examiner la diversification de leur portefeuille, commencer à examiner l’allocation d’actifs, ces autres domaines dans lesquels investir de l’argent si nous constatons une sorte de ralentissement des actions, car nous savons que les actions ont beaucoup augmenté depuis … le creux de mars 2020 », a déclaré Saporu.

« De mon point de vue, je regarde définitivement cela pour les clients et pour moi-même. »

Dans un e-mail à CNBC, Saporu a déclaré que les investisseurs « doivent avoir une exposition suffisante aux actifs défensifs/alternatifs », mettant en évidence les groupes cycliques tels que le secteur de la santé et les crypto-monnaies telles que le bitcoin.

Avertissement