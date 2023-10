Les actions des sociétés de K-pop ont chuté cette semaine suite à l’annonce selon laquelle un membre de K-pop ground EXO quitte SM Entertainment pour une autre agence. Selon rapports, DO quittera SM Entertainment pour une nouvelle agence créée par son manager de longue date. Le contrat de DO expire début novembre, a indiqué SM Entertainment dans un communiqué, et l’artiste “poursuivra ses activités EXO avec SM” mais poursuivra ses activités d’acteur et autres à travers la nouvelle agence.

Les actions de SM Entertainment ont chuté de 9% à 113 400 wons (83,93 dollars). Les actions de YG Entertainment, siège du groupe féminin BLACKPINK, ont chuté de 9,3% à 53 700 wons (39,74 dollars). Les actions de JYP Entertainment, maison de Stray Kids et Twice, ont chuté de 11,1% à 100 900 wons (74,67 dollars). HYBE, qui abrite BTS et Tomorrow X Together, a chuté de 8,2% à 224 500 wons (166,15 dollars). Les actions de Kakao Corp. ont chuté de 9,6% à 39 050 wons (28,90 dollars). Kakao et sa filiale Kakao Entertainment détiennent 40 % des actions ordinaires de SM Entertainment. Plus tôt cette année, Kakao Entertainment a formé une coentreprise nord-américaine avec SM Entertainment.

Alors que toutes les actions de K-pop évoluent de manière synchronisée, les investisseurs semblent craindre que les agences établies ne soient menacées par de nouveaux arrivants. Étant donné que les sociétés coréennes disposent d’une liste bien plus réduite que les sociétés de musique occidentales cotées en bourse telles que Universal Music Group, Warner Music Group et Believe, tout départ peut avoir un impact démesuré. Lorsque BTS a annoncé son intention de faire une pause, le cours de l’action HYBE a chuté de près de 25 % le lendemain.

Par ailleurs, le directeur des investissements de Kakao, Bae Jae Hyunétait accusé pour avoir manipulé le cours de l’action de SM Entertainment dans le cadre de la guerre d’enchères de Kakao contre HYBE sur SM Entertainment au premier trimestre de l’année. Selon Bloombergle dirigeant a été arrêté jeudi pour avoir acheté pour 240 milliards de wons (178 millions de dollars) d’actions de SM Entertainment dans le but de perturber l’offre publique d’achat de HYBE.

Malgré les lourdes pertes de la semaine, les actions K-pop comptent parmi les valeurs musicales les plus performantes en 2023. Jusqu’à vendredi, HYBE, SM Entertainment, YG Entertainment et JYP Entertainment ont gagné en moyenne 37,1 % depuis le début de l’année. JYP Entertainment est en tête des quatre sociétés avec une amélioration de 48,8 % depuis le début de l’année.

L’indice Billboard Global Music, composé de 21 actions, a chuté de 3,1% à 1 313,44, ramenant son gain depuis le début de l’année à 12,5%. Il s’agit de la plus forte baisse sur une semaine de l’indice depuis juillet et ce n’est que la septième fois cette année que l’indice chute de plus de 3 % en une semaine. Les pertes ont été généralisées et seules quatre des 21 actions ont affiché des gains.

Les actions ont généralement connu une semaine misérable. Aux États-Unis, l’indice composite Nasdaq a chuté de 3,2 % et le S&P 500 de 2,4 %. Au Royaume-Uni, l’indice FTSE 100 a chuté de 2,6 %. L’indice composite sud-coréen KOSPI a chuté de 3,3%. Alors que la première vague d’entreprises a publié cette semaine ses résultats du troisième trimestre, Netflix s’est démarqué. Le géant du streaming vidéo a gagné 16,1% jeudi après l’avoir annoncé. ajouté 9 millions d’abonnés au cours du trimestre et augmentera les prix aux États-Unis, au Royaume-Uni et en France.

Anghami a été le plus grand gagnant de l’indice pour la deuxième semaine consécutive après avoir augmenté de 16,6 % à 0,96 $. La semaine dernière, les actions du diffuseur de musique basé à Abu Dhabi ont bondi de 18 % après que la société a reçu une notification écrite du marché boursier du Nasdaq le 12 octobre concernant la chute du cours de clôture de son action en dessous de 1,00 $ au cours des 30 jours précédents. Mardi, Anghami a publié un communiqué de presse pour révéler que le marché boursier du Nasdaq a publié une notification écrite informant la société qu’elle ne se conforme pas à l’exigence de la bourse selon laquelle les sociétés cotées maintiennent une valeur marchande minimale de 15 millions de dollars. Anghami est tombé sous le seuil de 15 millions de dollars du 29 août au 10 octobre. Anghami a jusqu’au 8 avril 2024 pour rétablir la conformité.

Hipgnosis Songs Fund a gagné 4,9 % à 0,775 GBP (0,94 $) cette semaine malgré une baisse de 9,3 % lundi suite à l’annonce selon laquelle la société a annulé un paiement de dividende prévu. Au fil de la semaine, le cours de l’action de la société cotée à la Bourse de Londres a augmenté régulièrement, aidé par l’annonce jeudi par le conseil d’administration d’une révision stratégique visant à calmer les nerfs des investisseurs. Après la baisse de lundi, le cours de l’action a augmenté de 15,6 % jusqu’à vendredi (20 octobre) pour atteindre son cours de clôture le plus élevé depuis le 3 octobre. Lors de l’assemblée annuelle de la société le 26 octobre, les actionnaires voteront pour approuver une vente par catalogue de 440 millions de dollars destinée à réduire la décote du cours de l’action par rapport à la valeur liquidative du Hipgnosis Songs Fund. Les actionnaires voteront également sur une résolution de continuation.