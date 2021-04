Howie a déclaré qu’une résurgence des cas de Covid-19 confirmés quotidiennement et des préoccupations concernant la sécurité des vaccins pourraient avoir motivé les intérêts des investisseurs dans ces actions.

Ces actions ont toutes surperformé l’indice de référence Straits Times, qui a légèrement augmenté de 0,7% entre le 31 mars et jeudi. Ils ont également été parmi les 100 actions les plus échangées sur le marché de Singapour cette année, a déclaré Geoff Howie, stratège de marché à la Bourse de Singapour, à CNBC dans un e-mail.

Les actions cotées à Singapour de Top Glove, le plus grand fabricant mondial de gants médicaux, ont augmenté de 18,4% jeudi après la clôture du 31 mars. Les actions de la société en Malaisie, où elle est basée, ont bondi de 24,3% au cours de la même période.

Cumulativement, les cas de coronavirus dans le monde ont atteint plus de 143 millions de cas avec environ 3 millions de décès mercredi, selon les données de Hopkins.

Une moyenne mobile atténue les pics et les chutes importants dans les données quotidiennes qui pourraient être causés par la disponibilité des tests ou la fréquence des rapports.

À l’échelle mondiale, la moyenne mobile sur sept jours des cas de Covid signalés quotidiennement a atteint un record de plus de 797500 mercredi, selon l’analyse CNBC des données compilées par l’Université Johns Hopkins. Selon les données, l’un des principaux facteurs de l’augmentation est une augmentation du nombre de cas signalés quotidiennement en Inde.

Le nombre de cas a également augmenté car les progrès de la vaccination contre Covid varient considérablement entre les pays riches et les pays pauvres, ce que l’Organisation mondiale de la santé a qualifié de «déséquilibre choquant».

Ben May, directeur de la recherche macroéconomique mondiale au cabinet de conseil Oxford Economics, a déclaré que la récente augmentation des infections à Covid est « clairement un énorme problème de santé publique » – mais cela n’alourdit pas encore l’économie mondiale.

« Pour l’instant, il semble que l’augmentation du nombre de cas puisse refléter en partie un désir croissant des gouvernements et des individus de revenir à la normale. Si tel est le cas, des nombres de cas plus élevés ne signifient pas nécessairement une activité plus faible à venir », a-t-il écrit dans un communiqué. Rapport du lundi.

Mais May a ajouté que les perspectives économiques pourraient devenir plus incertaines si la hausse des infections à Covid faisait dérailler de nouvelles tentatives de réouverture des économies ou conduisait à une plus grande distanciation sociale volontaire entre les gens.