Les stocks de drogue glissent sur les poursuites judiciaires de Zantac – ce que cela signifie pour JNJ

Plusieurs stocks de médicaments sont touchés aujourd’hui par des craintes d’exposition à des litiges liés au Zantac, un médicament contre les brûlures d’estomac qui a été retiré des marchés américains en 2020 après que la Food and Drug Administration a déterminé que des impuretés trouvées dans certains échantillons pourraient potentiellement causer le cancer. Boehringer Ingelheim, GlaxoSmithKline Klein (GLAXD), Pfizer (PFE) et Sanofi (SNY) ont tous été nommés comme principaux défendeurs dans un procès à venir dans l’Illinois que beaucoup considèrent comme un indicateur pour de futurs litiges. Plusieurs autres poursuites contre Zantac ont été déposées au niveau de l’État et plus de 2 000 poursuites devant un tribunal fédéral. Bien que Club holding Johnson & Johnson (JNJ) ne soit pas nommé dans le litige à venir, nous pensons que les actions de la société pharmaceutique se négocient à la suite de l’actualité. Nous essayons d’estimer ce que pourrait être l’exposition potentielle de Johnson & Johnson à ce litige dans le pire des cas. Jusqu’à présent, nous considérons que l’impact est minime. Pour le contexte, Zantac faisait autrefois partie de l’activité Consumer Healthcare de Pfizer qui a été vendue à Johnson & Johnson en 2006, mais JNJ n’a jamais détenu les droits aux États-Unis. Alors qu’il était en train de conclure l’accord, Boehringer Ingelheim a acheté les droits de Zantac pour 509,5 millions de dollars en espèces. Johnson & Johnson a dû céder certains produits comme Zantac pour apaiser les régulateurs des accords, et n’a jamais vendu le produit aux États-Unis (en avril 2021, Sanofi a lancé un nouveau médicament en vente libre appelé Zantac 360° utilisant une nouvelle formule avec différents ingrédients. ) Nous surveillons les événements futurs au Canada, où JNJ a vendu Zantac et pourrait faire l’objet de litiges. Nous savons que JNJ a reçu une demande d’indemnisation de Boehringer Ingelheim en janvier 2020, faisant de JNJ l’objet de certaines actions liées à Zantac déposées au Canada. Mais l’essentiel à savoir est que si Johnson et Johnson devaient avoir une part de responsabilité, nous pensons que ce serait marginal. Selon les analystes de la Deutsche Bank, les précédents suggèrent un règlement moyen à cinq chiffres et à six chiffres par affaire dans ces types d’affaires de délits liés aux produits. Cela impliquerait une responsabilité partagée (basée sur les précédents et l’extrapolation de la charge de travail actuelle) de l’ordre de 5 à 10 milliards de dollars. Mais pour réitérer, JNJ n’a jamais vendu le produit aux États-Unis. Conclusion : Nous pensons que la baisse actuelle du cours de l’action de JNJ semble être une réaction excessive, et nous ajouterions à notre position aujourd’hui si nous n’étions pas limités dans nos échanges. Nous détenons actuellement 375 actions de JNJ, ce qui représente 2,08 % du portefeuille de Charitable Trust. (Jim Cramer’s Charitable Trust est long JNJ. Voir ici pour une liste complète des actions.) En tant qu’abonné au CNBC Investing Club avec Jim Cramer, vous recevrez une alerte commerciale avant que Jim n’effectue une transaction. Jim attend 45 minutes après avoir envoyé une alerte commerciale avant d’acheter ou de vendre une action dans le portefeuille de sa fiducie caritative. Si Jim a parlé d’une action sur CNBC TV, il attend 72 heures après avoir émis l’alerte commerciale avant d’exécuter la transaction. LES INFORMATIONS SUR LE CLUB D’INVESTISSEMENT CI-DESSUS SONT SOUMISES À NOS CONDITIONS GÉNÉRALES ET À NOS POLITIQUE DE CONFIDENTIALITÉ, AINSI QUE NOTRE AVIS DE NON-RESPONSABILITÉ. AUCUNE OBLIGATION OU OBLIGATION FIDUCIAIRE N’EXISTE, OU N’EST CRÉÉE, EN VERTU DE VOTRE RÉCEPTION DE TOUTE INFORMATION FOURNIE EN RELATION AVEC LE CLUB D’INVESTISSEMENT. AUCUN RÉSULTAT OU PROFIT SPÉCIFIQUE N’EST GARANTI.

Des emballages de Zantac, un médicament populaire qui diminue la production d’acide gastrique et préviennent les brûlures d’estomac, sont posés sur une étagère d’une pharmacie le 19 septembre 2019 à New York. Drew Anger | Getty Images Actualités | Getty Images