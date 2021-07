Les stocks de croisière chutent au milieu des inquiétudes de Covid, décision de justice en Floride

Cruise Stocks a trébuché lundi au milieu d’une déroute plus large du marché après qu’une cour d’appel a rendu une décision qui maintiendra temporairement en place les restrictions pandémiques sur l’industrie.

La Cour d’appel des États-Unis pour le 11e circuit a infirmé samedi une décision qui s’est rangée du côté d’un procès en Floride contestant la capacité des Centers for Disease Control and Prevention à imposer des restrictions à l’industrie.

La décision 2-1 est intervenue quelques heures avant l’entrée en vigueur de la décision du tribunal inférieur et au milieu de la propagation de la variante delta de Covid. Le nombre de nouveaux cas aux États-Unis augmente, en particulier dans les États à faible taux de vaccination.

Les actions de Carnival Cruises ont chuté de 5,7 % pour clôturer à 19,72 $, Royal Caribbean a chuté de 3,98 % pour clôturer à 69,51 $ et Norwegian Cruise Line a chuté de 5,45 % pour clôturer à 21,87 $. L’indice S&P 500 a baissé de 1,6 %.

Les stocks des compagnies aériennes et des hôtels ont également chuté malgré la récente augmentation de la demande de voyages, alors que le marché réagissait à la propagation de la variante Covid delta, désormais la souche dominante aux États-Unis

Le mois dernier, un juge fédéral s’est rangé du côté de la Floride, décidant que le CDC n’avait pas le pouvoir d’empêcher la reprise des croisières ou de régir les croisières à l’intérieur, à l’extérieur ou à l’intérieur de l’État. Le procureur général de Floride, Ashley Moody, un républicain, a déposé une plainte en avril dans le but de lever les restrictions sur l’industrie des croisières qui sont en place depuis mars 2020.

Les actions des trois croisiéristes ont chuté ces dernières semaines, malgré des gains plus tôt cette année alors que les croisières ont commencé à reprendre leurs activités.

Les actions de Carnival Cruises ont chuté de plus de 37% par rapport au plus haut de 52 semaines de l’action de 31,52 $, atteint le 8 juin. L’action a baissé de plus de 9% depuis le début de l’année, portant sa capitalisation boursière à près de 23 milliards de dollars.

L’action Royal Caribbean a chuté de près de 30% par rapport à son sommet de 52 semaines à 99,24 $, atteint le 25 février. L’action a baissé de près de 8% cette année, ce qui porte la capitalisation boursière du croisiériste à près de 18 milliards de dollars.

L’action de Norwegian Cruise Line a chuté de près de 37% par rapport à son plus haut de 52 semaines de 34,48 $, qu’elle a atteint le 4 mars. L’action a chuté de plus de 14% cette année, portant sa capitalisation boursière à plus de 8 milliards de dollars.

Au plus fort de la pandémie, il y a eu plusieurs épidémies très médiatisées à bord des navires de croisière, ce qui a incité le CDC à imposer des directives strictes à l’industrie. L’industrie des croisières a été l’un des derniers secteurs à revenir aux opérations pré-pandémiques, car le CDC a récemment autorisé les croisières à recommencer à naviguer, avec des protocoles sanitaires stricts.

Vendredi, le Canada a annoncé qu’il autoriserait la reprise des croisières début novembre, repoussant sa date initiale à partir de février 2022.

La semaine dernière, Norwegian Cruise Line a poursuivi le chirurgien général de Floride pour mettre fin à l’interdiction des passeports vaccinaux de l’État, qui empêche les entreprises d’exiger des clients qu’ils présentent une preuve de vaccination. Dans sa plainte, le croisiériste a affirmé que l’interdiction nuit à sa capacité à appliquer les directives du CDC et à empêcher la propagation du virus à bord de son navire et pourrait l’obliger à annuler les croisières à venir.

Le premier départ de Norwegian depuis les États-Unis est prévu pour le 7 août et son premier départ depuis la Floride est prévu pour le 15 août.

Royal Caribbean et Carnival Cruises ont repris les départs des ports américains, autorisant même les passagers non vaccinés à bord des navires de Floride, mais les passagers non vaccinés sont tenus de souscrire une assurance voyage pour couvrir les coûts liés à Covid.