Les stocks de cloud faiblissent alors que Datadog réduit ses attentes de revenus pour 2023

Les stocks de nuages ​​​​ont glissé mardi, après l’un des plus importants, Datadog a abaissé ses prévisions de revenus pour l’année entière, les organisations restant engagées dans des exercices de réduction des coûts.

Un fonds négocié en bourse orienté cloud, le Fonds d’informatique en nuage WisdomTree a chuté de 3% pour la journée, marquant sa cinquième journée de baisse au cours des six dernières séances de bourse.

De nombreuses entreprises de cloud computing ont bénéficié d’une demande plus élevée après que Covid a incité les entreprises, les gouvernements et les écoles à activer davantage de services cloud car les employés travaillaient à domicile. Puis l’inflation a frappé, les banquiers centraux ont relevé les taux d’intérêt et les investisseurs ont commencé à vendre des avoirs dans des actions cloud à croissance rapide et à se tourner vers des investissements plus sûrs qui pourraient offrir des rendements plus constants.

De plus, certaines parties de l’économie, telles que l’immobilier, ont commencé à faiblir en raison de taux plus élevés, ce qui a conduit les équipes de direction à rechercher des endroits pour économiser de l’argent sur l’infrastructure cloud et d’autres technologies.

Les dirigeants de nombreuses entreprises cloud ont réagi en réduisant les frais généraux, parfois sous la forme de licenciements. Au cours des derniers mois, l’essor des services d’intelligence artificielle générative tels que le chatbot ChatGPT de la startup OpenAI a incité les investisseurs à adopter des technologies similaires et des outils supplémentaires pour faciliter le changement. Les stocks de cloud ont commencé à rebondir, mais beaucoup, y compris Datadog, n’ont pas encore dépassé leurs records de 2021.

Aujourd’hui, certaines des entreprises à la croissance la plus rapide ne semblent plus aussi en vogue.

Les revenus de Datadog ont augmenté presque 83% d’une année sur l’autre au premier trimestre de 2022. Tôt mardi, Datadog, qui fournit une surveillance de l’infrastructure basée sur le cloud, a déclaré qu’il s’attend à ce que les revenus de l’année complète se situent entre les deux 2,05 milliards de dollars et 2,06 milliards de dollarsen baisse de la fourchette de 2,08 milliards de dollars à 2,10 milliards de dollars qu’il a fourni en mai. Cela implique que Datadog voit ses revenus augmenter de seulement 15 % au quatrième trimestre, contre une prévision de près de 23 % auparavant. Les analystes interrogés par Refinitiv s’attendaient à 2,081 milliards de dollars de revenus pour l’année complète.

« Nous avons constaté une croissance de l’utilisation pour les clients existants légèrement inférieure à celle des trimestres précédents », a déclaré Olivier Pomel, cofondateur et PDG de Datadog, lors d’une conférence téléphonique avec des analystes. « Nous continuons à voir des clients plus dépensiers scruter les coûts. »

Les prévisions de Datadog de 521 à 525 millions de dollars de revenus pour le troisième trimestre ont déçu les analystes. Ils s’attendaient à 533 millions de dollars, selon Refinitiv. Là encore, Pomel a déclaré lors de l’appel que lui et ses collègues avaient intégré le conservatisme dans leur vision.

« Pour une entreprise où la croissance a été l’un des aspects qui la rendait si attrayante, il n’est probablement pas surprenant que l’action soit en forte baisse en pré-commercialisation », ont déclaré les analystes de Bernstein Research dirigés par Peter Weed, avec l’équivalent d’une note d’achat sur Datadog. stock, écrit dans une note distribuée aux clients. Ils n’ont pas complètement aigri sur le stock, cependant. Les analystes ont écrit qu’ils s’attendent à ce que la croissance revienne à mesure que les budgets de dépenses des entreprises se redressent et que les investisseurs en capital-risque recommencent à injecter de grandes quantités d’argent dans les startups.

Les actions Datadog, qui ont fait leurs débuts au Nasdaq en 2019, ont chuté de 17 %, leur plus fort recul en une journée depuis mars 2020, alors que Covid émergeait aux États-Unis

La plupart des actions du fonds cloud de WisdomTree étaient en baisse mardi. Mais tout n’était pas de la faute de Datadog.

Tard lundi fabricant de logiciels de communication cloud AnneauCentral a dit Hewlett Packard Enterprise le chef des finances, Tarek Robbiati, va remplacer co-fondateur Vlad Shmunis en tant que PDG plus tard ce mois-ci. Les actions de RingCentral ont terminé la séance de négociation de mardi en baisse de 18 %. Shmunis restera au conseil d’administration de RingCentral et prendra le titre de président exécutif.

« Les cycles de vente restent élevés par rapport à l’année dernière, et les décisions d’achat des clients continuent de passer par des niveaux d’approbation supplémentaires », a déclaré la directrice financière de RingCentral, Sonalee Parekh, lors d’une conférence téléphonique avec des analystes. « Nous constatons également une baisse des ventes incitatives au sein de notre base existante, car les clients ont ralenti l’embauche et rationalisé leur nombre d’employés. »

Comme Datadog, Everbridge , dont le logiciel aide les entreprises à répondre aux urgences, a abaissé mardi ses prévisions de croissance pour l’ensemble de l’année. Il voit maintenant une perte plus importante qu’elle ne l’avait prévu il y a trois mois.

Une économie plus faible a entraîné « un ralentissement des ventes de gros contrats », a déclaré le chef des finances Patrick Brickley lors d’une conférence téléphonique avec des analystes. Les actions ont chuté de près de 22 %.

Dom , Enfusion , lundi.com , Feuille intelligente , Flocon de neige et Twilio étaient tous en baisse d’au moins 5% lors de la séance de négociation de mardi, en plus de Datadog, Everbridge et RingCentral.

