Les stocks d’artillerie américains sont “inconfortablement bas” après l’aide de l’Ukraine – WSJ – RT World News

Le Pentagone mène un examen pour déterminer comment répondre à ses propres besoins d’approvisionnement tout en armant l’Ukraine

L’armée américaine est à court de certains types de munitions après que la Maison Blanche a approuvé et livré des milliards de dollars en “aide létale” pour l’Ukraine depuis février, ont déclaré plusieurs responsables militaires au Wall Street Journal sous couvert d’anonymat.

Outre des milliers d’armes à feu, de drones, de missiles, de plates-formes d’artillerie et de lance-roquettes, Washington a fourni à Kiev de grandes quantités de munitions, dont jusqu’à 806 000 obus d’obusier de 155 mm. Les stocks de ces dernières munitions s’épuisent « inconfortablement bas », a déclaré un responsable anonyme du Pentagone au Journal.

“Ce n’est pas au niveau où nous aimerions aller au combat”, le responsable a ajouté, tout en notant que puisque les États-Unis ne sont actuellement directement impliqués dans aucun conflit majeur, les cartouches de 155 mm n’ont pas encore atteint “critique” niveaux.

La réduction des approvisionnements a incité l’armée à effectuer une « Plongée profonde dans la base industrielle des munitions », dans lequel il déterminera comment maintenir ses propres approvisionnements tout en maintenant le rythme actuel de l’aide aux forces ukrainiennes. À ce jour, les États-Unis ont consacré environ 14 milliards de dollars d’armement à Kiev.















L’armée a également appelé les législateurs à autoriser 500 millions de dollars de mises à niveau pour les usines de munitions de l’armée, bien que le WSJ rapporte que les pénuries ne sont pas dues à un manque de financement, car la dernière demande de budget de 773 milliards de dollars du président américain Joe Biden est susceptible de couvrir les coûts de réapprovisionnement.

Selon un responsable de l’industrie joint par le Journal, il peut falloir jusqu’à 18 mois aux fournisseurs pour fabriquer de nouvelles munitions à partir du moment où les commandes sont passées, tandis que les armes plus sophistiquées, telles que les missiles, prendront probablement beaucoup plus de temps. Alors que l’armée et d’autres branches continuent de remplir les contrats existants avec les producteurs de munitions, elles n’ont pas signé d’accords pour tenir compte des pénuries croissantes.

Depuis que Washington a intensifié ses livraisons d’armes à Kiev en février, certains fournisseurs affirment que le Pentagone ne communique tout simplement pas les besoins de l’armée, ce qui a créé “retards” et a quitté les entrepreneurs “incapable de se préparer à plus de production”, le point de vente a rapporté.