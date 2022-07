L’industrie a besoin d’un “signal clair” des gouvernements sur ce qu’il faut construire et s’il sera acheté, déclare le PDG de Northrop Grumman

L’Occident ne dispose pas des stocks d’armes nécessaires pour soutenir une guerre prolongée en Ukraine ou ailleurs, a averti le PDG de l’un des principaux sous-traitants de la défense du Pentagone.

Le complexe militaro-industriel a donc besoin d’un “signal de demande clair” des gouvernements occidentaux sur ce qu’il devrait produire exactement et s’il sera acheté, a déclaré Kathy Warden au Financial Times dans une interview publiée dimanche.

“La chose la plus importante maintenant est d’obtenir un signal clair de la demande sur ce qu’est l’engagement soutenu et le niveau de prélèvement sur ces stocks”, a-t-il ajouté. elle a expliqué.

Les stocks d’armes existants n’ont pas été conçus pour un conflit prolongé, a déclaré Warden. Cependant, l’Occident n’est pas encore à court d’armes pour l’Ukraine.

Je ne dirais pas nécessairement que j’ai entendu dire que nous manquions, mais si vous projetez à l’avance que nous allons vouloir maintenir ces niveaux d’engagements pendant encore quelques années – ce n’est certainement pas ce que quiconque avait construit des stocks pour accueillir.

Les principaux sous-traitants du Pentagone se réunissent plusieurs fois par semaine pour discuter des efforts visant à approvisionner la guerre en Ukraine. Le dialogue avec le Pentagone était “bien,” Warden a dit, et d’autres discussions sont en cours sur “obtenir des éclaircissements sur leurs plans.”















“Ils ont fait de leur mieux pour rassembler l’industrie et partager ces plans, à la fois à un niveau plus général et spécifique, afin que nous puissions devancer le contrat et faire des investissements et avancer”, elle a ajouté.

Alors que Northrop Grumman est prêt à investir et même à agrandir ses usines « avant un contrat », l’industrie a encore besoin de plus de clarté sur les plans de Washington pour soutenir l’Ukraine, a averti Warden. Le complexe militaro-industriel doit “avoir une indication que si nous le construisons, la demande viendra.”

Les États-Unis sont devenus le principal fournisseur de Kiev dans le conflit en cours, allouant des milliards pour soutenir l’Ukraine dans sa lutte contre la Russie. Moscou aurait exhorté l’Occident à arrêter “pompage” l’Ukraine avec des armes, insistant sur le fait que l’aide ne ferait que prolonger les hostilités plutôt que de changer le résultat final.















La Russie a envoyé des troupes en Ukraine le 24 février, invoquant l’échec de Kiev à mettre en œuvre les accords de Minsk, destinés à donner aux régions de Donetsk et de Lougansk un statut spécial au sein de l’État ukrainien. Les protocoles, négociés par l’Allemagne et la France, ont été signés pour la première fois en 2014. L’ancien président ukrainien Petro Porochenko a depuis admis que l’objectif principal de Kiev était d’utiliser le cessez-le-feu pour gagner du temps et “créer des forces armées puissantes.”

En février 2022, le Kremlin a reconnu les républiques du Donbass comme des États indépendants et a exigé que l’Ukraine se déclare officiellement un pays neutre qui ne rejoindra jamais aucun bloc militaire occidental. Kiev insiste sur le fait que l’offensive russe n’a pas été provoquée.