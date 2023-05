Les stocks bougent beaucoup après les heures: PANW, URBN, INTU, TOL

Découvrez les entreprises qui font les gros titres dans le domaine du trading étendu.

Réseaux de Palo Alto – Les actions ont gagné 3,5% après que les bénéfices et les revenus de la société au troisième trimestre fiscal aient dépassé les estimations. La société de cybersécurité a affiché un bénéfice ajusté de 1,10 $ par action et un chiffre d’affaires de 1,72 milliard de dollars. Les analystes interrogés par Refinitiv avaient estimé un bénéfice de 93 cents par action et 1,71 milliard de dollars de revenus. Les prévisions de bénéfices de la société pour le quatrième trimestre fiscal ont également dépassé les attentes.

Pourvoiries urbaines — Le stock du détaillant de vêtements a bondi de 6 %. Urban Outfitters a affiché un bénéfice de 56 cents par action au premier trimestre. Les analystes s’attendaient à un bénéfice par action de 35 cents, selon Refinitiv. Les revenus ont également dépassé les attentes, la société déclarant 1,11 milliard de dollars contre des estimations consensuelles de 1,09 milliard de dollars.

AgilentTechnologies — Les actions de la société de technologie de laboratoire ont chuté de plus de 6 %. Agilent a enregistré des bénéfices et des revenus supérieurs au deuxième trimestre fiscal, selon Refinitiv. Les prévisions concernant les bénéfices et les revenus du troisième trimestre fiscal ont été inférieures aux prévisions.

Intuitif — Les actions de la société de logiciels fiscaux ont chuté de plus de 5 %. Alors que les bénéfices d’Intuit au troisième trimestre fiscal ont dépassé les estimations, les revenus sont tombés en deçà des attentes, selon Refinitiv. Les perspectives de bénéfices de la société pour le trimestre en cours étaient également inférieures à ce que les analystes avaient estimé.

Frères de péage – Les actions ont gagné plus de 3% après que les bénéfices et les revenus de la société au deuxième trimestre de l’exercice aient dépassé les estimations des analystes. La société a déclaré que l’augmentation de la demande qui a commencé en janvier s’est poursuivie au début de son troisième trimestre.

VF Corp — Les actions de la société de vêtements ont bondi de 2 % dans les échanges prolongés. VF, dont les marques incluent Smartwool et The North Face, a enregistré un bénéfice ajusté de 17 cents par action sur des revenus de 2,74 milliards de dollars au cours de son quatrième trimestre fiscal. Les analystes s’attendaient à un bénéfice de 14 cents par action sur un chiffre d’affaires de 2,73 milliards de dollars, selon Refinitiv.