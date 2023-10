(Bloomberg) – Les actions asiatiques se sont négociées à la hausse et les contrats à terme sur actions américaines ont progressé dans un optimisme prudent selon lequel de solides bénéfices technologiques américains après la commercialisation devraient stimuler un rebond à Wall Street tandis que les traders attendent les données économiques américaines, y compris l’indicateur préféré de la Réserve fédérale des pressions sous-jacentes sur les prix. .

Les plus lus sur Bloomberg

Les actions de Hong Kong et du Japon ont mené la progression en Asie, tandis que les actions australiennes et sud-coréennes étaient également dans le vert. Les actions de Chine continentale ont légèrement augmenté après que les données sur les bénéfices des entreprises industrielles ont montré une croissance, bien que légèrement plus faible que lors de la période précédente.

Les contrats sur le Nasdaq 100 ont grimpé au cours de la séance asiatique après que l’indice de référence sous-jacent ait chuté de 1,9% jeudi. Amazon.com Inc. et Intel Corp. ont tous deux progressé après la bourse après que l’indice technologique ait atteint son plus bas niveau depuis mai. La progression des contrats à terme américains laisse présager un rebond précoce lorsque les échanges commenceront à Wall Street après que le S&P 500 soit sur le point de clôturer en territoire de correction.

Une croissance plus élevée du PIB américain, une baisse moins grave des bénéfices industriels en Chine et des bénéfices supérieurs aux géants américains de la technologie « constituent un soulagement tant attendu pour les investisseurs stressés », a déclaré Hebe Chen, analyste chez IG Markets à Melbourne. “Alors que nous approchons de la fin du mois, les investisseurs retiennent leur souffle en attendant la réunion du FOMC de la semaine prochaine, qui devrait donner le ton pour le reste de l’année.”

Les performances optimistes seront testées par une série de données économiques attendues vendredi, notamment les chiffres américains sur le déflateur du PCE, les dépenses et revenus personnels et la confiance des consommateurs de l’Université du Michigan.

Les rendements des bons du Trésor sont restés pratiquement inchangés après avoir chuté jeudi à la suite d’une solide adjudication d’obligations à sept ans et d’une hausse continue des inscriptions au chômage, une indication que le marché du travail américain commence à se fissurer malgré une croissance économique toujours forte. Les traders attendent maintenant la publication du déflateur du PCE vendredi pour consolider les paris sur une pause de la Réserve fédérale la semaine prochaine.

L’histoire continue

Pourtant, les contrats de swap prévoient environ une chance sur trois d’une nouvelle hausse de la Fed dans le cycle de resserrement actuel, selon les données compilées par Bloomberg.

Sentiment d’urgence élevé

En ce qui concerne les devises, le dollar a chuté, tandis que le yen est resté stable après que l’inflation à Tokyo, un indicateur des pressions sur les coûts à la consommation au Japon, se soit accélérée de manière inattendue pour la première fois en quatre mois. Le ministre japonais des Finances, Shunichi Suzuki, a réitéré que les responsables surveillaient les mouvements monétaires avec un sentiment d’urgence élevé.

La rencontre entre le ministre chinois des Affaires étrangères Wang Yi et le secrétaire d’État américain Antony Blinken à Washington est également au centre des préoccupations. Lors de sa visite aux États-Unis, Wang a déclaré que les deux pays devraient avoir un dialogue « approfondi » car ils doivent répondre aux intérêts communs et réduire les malentendus, a rapporté l’agence de presse officielle Xinhua.

Pendant ce temps, les commerçants surveillent de près les développements géopolitiques au Moyen-Orient, l’armée israélienne affirmant avoir tué le chef adjoint des renseignements du Hamas, qui, selon elle, était responsable de la planification des attaques du 7 octobre. L’armée a également mené du jour au lendemain un raid terrestre limité dans le nord de Gaza tandis que l’Iran intensifiait sa rhétorique avec les États-Unis.

Les échanges de pétrole de West Texas Intermediate ont augmenté de plus de 84 dollars le baril en raison des craintes que la guerre entre Israël et le Hamas ne déclenche un conflit plus large et perturbe les approvisionnements en brut. L’or a légèrement augmenté.

Événements clés cette semaine :

Déflateur du PCE américain, dépenses et revenus personnels, sentiment des consommateurs de l’Université du Michigan, vendredi

Résultats d’Exxon Mobil, vendredi

Quelques-uns des principaux mouvements des marchés :

Actions

Les contrats à terme sur le S&P 500 ont augmenté de 0,6% à 6 h 34, heure de Londres. L’indice S&P 500 a chuté de 1,4%

Les contrats à terme sur le Nasdaq 100 ont augmenté de 0,8%. L’indice Nasdaq 100 a chuté de 1,9%.

Le Topix japonais a augmenté de 1,1%

Le Hang Seng de Hong Kong a augmenté de 1,6%

Le S&P/ASX 200 australien a augmenté de 0,2%

Le Shanghai Composite a augmenté de 0,9%

Les contrats à terme sur l’Euro Stoxx 50 ont augmenté de 0,3%

Devises

L’indice Bloomberg Dollar Spot a chuté de 0,1%

L’euro a peu changé à 1,0567 $

La livre sterling a peu changé à 1,2135 $.

Le yen japonais a bondi de 0,1%, soit plus que tout gain de clôture depuis le 13 octobre.

Le yuan offshore a peu changé à 7,3196 pour un dollar.

La livre sterling a peu changé à 1,2135 $.

Crypto-monnaies

Obligations

Le rendement des bons du Trésor à 10 ans a progressé de deux points de base à 4,86%

Le rendement allemand à 10 ans a baissé de trois points de base à 2,86%

Le rendement britannique à 10 ans a baissé d’un point de base à 4,60%

Le rendement australien à 10 ans a baissé de six points de base à 4,81 %

Matières premières

Cette histoire a été réalisée avec l’aide de Bloomberg Automation.

–Avec l’aide de Tassia Sipahutar et Georgina McKay.

Les plus lus de Bloomberg Businessweek

©2023 Bloomberg LP