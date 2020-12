Un pharmacien à Londres tient un paquet de dexaméthasone, un médicament anti-inflammatoire, qui a été salué comme un traitement révolutionnaire pour les patients hospitalisés gravement atteints de Covid-19. | Yui Mok / PA Images via Getty Images

Les médecins doivent optimiser les traitements de l’inflammation mortelle chez les patients atteints de Covid-19 pour sauver plus de vies.

La pandémie de Covid-19 a infecté plus de 68 millions d’individus dans le monde et tué 1,5 million de personnes, dont plus de 285 000 Américains. Et de nombreux hôpitaux manquent maintenant de lits pour les patients les plus malades.

Environ une personne sur 25 atteinte de Covid-19 doit être hospitalisée, et environ 9% des patients hospitalisés de Covid-19 finissent par souffrir du syndrome de détresse respiratoire aiguë (SDRA). Les soins hospitaliers ne garantissent pas la survie, Covid-19 tuant environ 2,1 pour cent des personnes qui en contractent aux États-Unis.

Nous ne savons pas toujours pourquoi le virus SRAS-CoV-2 qui cause Covid-19 ravage certaines personnes beaucoup plus horriblement que d’autres. Mais une chose que beaucoup de ces patients sévères ont en commun est une réponse immunitaire trop active.

Cette réaction immunitaire intense au virus présente souvent les caractéristiques du syndrome de tempête de cytokines (CSS). Et, heureusement, nous avons des médicaments pour traiter ce type de réponse immunitaire en général, y compris un président Trump a pris alors qu’il était malade avec Covid-19, dexaméthasone.

Mais ces médicaments doivent être administrés au bon moment aux patients atteints de Covid-19 spécifiquement atteints de CSS, pas simplement à tous les patients atteints de Covid-19 sévère, pour obtenir les meilleurs résultats. Bref, nous devons optimiser les médicaments dont nous disposons déjà. Et il nous reste encore beaucoup à apprendre sur le fonctionnement de ces types de traitements dans le cas de Covid-19.

Ce que nous savons des tempêtes de cytokines dans Covid-19

Le syndrome de tempête de cytokines est un terme générique désignant une variété de réactions hyper-inflammatoires à diverses insultes et déclencheurs. Elle peut être provoquée par d’autres virus, tels que la grippe et le virus d’Epstein-Barr, ainsi que par des tumeurs malignes liées aux cellules sanguines telles que le lymphome et la leucémie.

Le diagnostic de CSS est compliqué. Il n’y a pas d’ensemble unique de critères convenus pour décider si quelqu’un a un CSS sans avoir déjà une autre condition sous-jacente connexe.

Le localiser chez les personnes atteintes de Covid-19 est encore plus délicat, en partie parce que les niveaux de marqueurs sanguins clés ne sont pas aussi élevés que les niveaux observés chez les patients atteints de CSS dans d’autres contextes. De plus, l’inflammation pulmonaire sévère est généralement un développement tardif dans CSS, mais elle est précoce dans Covid-19.

Néanmoins, comme les autres patients atteints de CSS, ceux atteints de Covid-19 sévère développent souvent un syndrome de dysfonctionnement multi-organe dans lequel les dommages aux organes semblent être principalement causés par une activation excessive du système immunitaire et / ou une coagulation sanguine, plutôt que par le virus lui-même.

Ces patients présentent également d’autres chevauchements avec des cas généraux de CSS, notamment de la fièvre, un dysfonctionnement hépatique, une faible numération globulaire (en particulier un faible nombre de lymphocytes) et des marqueurs d’inflammation très élevés.

Cependant, nous ne savons toujours pas exactement comment Covid-19 déclenche cette hyper-inflammation. Il ne survient que dans un sous-ensemble d’individus infectés et il peut y avoir des facteurs de risque génétiques. Pour les autres syndromes de tempête de cytokines, 30 à 40% des patients présentent des mutations dans les gènes qui modifient la réponse immunitaire à l’infection. Le temps et d’autres recherches nous diront si quelque chose de similaire se produit avec Covid-19.

Depuis le début de la pandémie, nous en avons également appris davantage sur la chronologie de l’évolution de ces cas graves. Et cela peut aider à déterminer la meilleure façon de traiter les gens.

Pour les personnes symptomatiques, l’infection par Covid-19 se déroule en phases, les premiers jours (la première semaine) étant dominés par la réplication virale conduisant à des caractéristiques de maladie pseudo-grippale (comme la fièvre, la toux, la diarrhée). Chez jusqu’à 20% des adultes présentant une infection symptomatique, un essoufflement associé à un faible taux d’oxygène dans le sang peut se développer cinq à 10 jours après l’apparition des symptômes.

Et les choses peuvent se détériorer rapidement à partir de là. Les patients hospitalisés nécessitant un apport en oxygène peuvent rapidement (souvent en quelques heures) progresser vers une prise en charge en USI pour le SDRA, l’hypotension artérielle et le dysfonctionnement multi-organique qui en résulte.

Les prédicteurs confirmés des patients à risque de développer des complications plus graves comprennent le fait d’avoir plus de 60 ans, l’obésité, une maladie cardiovasculaire sous-jacente et / ou des antécédents d’asthme ou d’autres maladies respiratoires chroniques. Des études récentes ont également identifié plusieurs anomalies des tests sanguins au moment de l’apparition précoce des symptômes qui sont prédictifs d’un patient développant des complications plus graves plus tard.

Mais ces types de tests ne sont pas effectués systématiquement. Et il ne dit toujours pas aux médecins exactement comment traiter au mieux ces personnes qui finissent par tomber gravement malades.

Les médicaments antiviraux n’aident pas les tempêtes de cytokines, mais nous apprenons comment d’autres médicaments peuvent

Nous avons des moyens d’attaquer le virus lui-même. Les approches antivirales sont susceptibles d’être les plus bénéfiques au début de l’évolution de la maladie, lorsque les symptômes apparaissent pour la première fois et que le virus est encore infectieux. Mais même alors, ils n’ont en aucun cas été une panacée.

À l’heure actuelle, il a été démontré que le remdesivir, un analogue nucléotidique qui a reçu une autorisation d’utilisation d’urgence de la FDA, raccourcit quelque peu les séjours à l’hôpital, mais il n’a pas été démontré qu’il améliore la survie. D’autres traitements hyped par l’administration actuelle, y compris l’hydroxychloroquine, ne se sont pas avérés efficaces.

Parce qu’aucune des approches antivirales n’a jusqu’à présent été prouvée pour augmenter les taux de survie ou prévenir le développement du SDRA ou du syndrome de dysfonctionnement multi-organe, nous avons besoin de traitements pour les patients combattant le SCC afin de sauver plus de vies.

L’approche anti-inflammatoire la plus accessible et la plus complète pour traiter le CSS associé à Covid-19 implique l’utilisation de glucocorticoïdes (stéroïdes anti-inflammatoires). Il s’agit notamment de la prednisone, de la méthylprednisolone et de la dexaméthasone, le stéroïde administré au président Trump. De nombreux hôpitaux ont adopté la dexaméthasone comme norme de soins pour les patients hospitalisés atteints de pneumonie Covid-19.

Ces stéroïdes inhibent non seulement la production de cytokines, mais réduisent également largement de nombreux autres aspects de la réponse immunitaire, ce qui les rend utiles pour réduire l’inflammation nocive, mais également difficiles à utiliser – en particulier dans le cas d’une infection.

En tant qu’immunosuppresseurs, ces médicaments sont associés à une vaste gamme d’effets secondaires, y compris des infections secondaires. L’utilisation de glucocorticoïdes pour traiter les précédentes épidémies mortelles de coronavirus, le SRAS et le MERS, a rapporté des résultats mitigés. On craignait même que l’utilisation de glucocorticoïdes n’augmente la mortalité, de sorte que l’Organisation mondiale de la santé a fortement découragé leur utilisation au début de la pandémie de SRAS-CoV-2.

Néanmoins, par désespoir, les cliniciens submergés par la pandémie ont eu recours à ces médicaments pour réduire le nombre massif de décès liés à Covid-19.

Jusqu’à présent, plusieurs analyses rétrospectives ont rapporté une mortalité plus faible de Covid-19 chez les patients traités par glucocorticoïdes par rapport aux groupes témoins. Une méta-analyse de septembre réalisée par l’Organisation mondiale de la santé a également conclu que les glucocorticoïdes sauvent des vies pour certains patients hospitalisés de Covid-19, réduisant la mortalité toutes causes confondues en quatre semaines de 40% à 32%.

Un essai randomisé contrôlé par placebo portant sur 2104 patients hospitalisés sous Covid-19, publié en juillet, a rapporté une diminution statistiquement significative de la mortalité avec des doses modestes de dexaméthasone pour les patients sous ventilateurs, d’environ 41% dans le groupe témoin à environ 29% chez ceux recevant le stéroïde.

Ceux qui n’ont pas besoin d’oxygène, et peut-être ne subissent pas de CSS, ont eu tendance à avoir de pires résultats (14% dans le groupe témoin sont décédés contre près de 18% de ceux recevant le traitement). De même, une étude récente a rapporté que les patients présentant des marqueurs notables de l’inflammation se sont améliorés avec les glucocorticoïdes, mais ceux dont les taux étaient inférieurs s’en sortaient moins bien.

Ces études soulignent l’importance d’une sélection rigoureuse des patients pour ces traitements, à savoir qu’ils devraient être utilisés spécifiquement pour traiter le CSS chez les patients Covid-19, pas simplement tous les patients atteints de Covid-19 sévère. L’initiation des glucocorticoïdes le plus tôt possible chez les patients atteints de CSS qui en bénéficieront, mais en évitant d’immunosuppresseurs inutilement d’autres patients qui n’en bénéficieront pas (et qui pourraient en être lésés) est une aiguille difficile à enfiler. La recherche de biomarqueurs pour l’hyper-inflammation pendant l’hospitalisation pourrait aider les cliniciens à déterminer quels patients sont les meilleurs candidats pour un traitement avec ces médicaments potentiellement vitaux.

Idéalement, il serait préférable de déployer des anti-inflammatoires plus ciblés dans le but de réduire davantage les taux de mortalité de Covid-19. Nous avons quelques pistes, documentées dans des études de haute qualité sur des traitements spécifiquement anti-cytokines chez des patients Covid-19 CSS, mais la recherche est en cours.

Des études plus récentes – mais de qualité inférieure – suggèrent que nous pourrions avoir de la chance en utilisant des thérapies immunomodulatrices et immunosuppressives moins risquées et ciblées, qui ont démontré le succès du traitement des CSS non-Covid-19. Beaucoup de ces traitements – y compris le tocilizumab (blocage de l’IL-6), le blocage de l’IL-1 et l’emapalumab – ont eu des résultats mitigés et sont toujours à l’étude. Actuellement, par exemple, le blocus de l’IL-6 ne semble pas prometteur.

Alors que nous attendons tous avec impatience la disponibilité de vaccins sûrs et efficaces pour prévenir l’infection par le SRAS-CoV-2 et le Covid-19 ultérieur, nous devons optimiser les traitements antiviraux et les thérapies dirigées contre le CSS associé lorsqu’il se développe. On espère que de nouvelles itérations d’approches antivirales diminueront le développement de l’hyper-inflammation.

Mais jusqu’à ce que ceux-ci arrivent, des approches glucocorticoïdes et / ou anti-cytokines seront probablement nécessaires pour sauver des vies. Les glucocorticoïdes étant déjà facilement disponibles dans le monde et relativement peu coûteux, ils peuvent être notre meilleure option thérapeutique pour le traitement de Covid-19 CSS dans le monde pour le moment.

Randy Q. Cron, MD, PhD, est professeur de pédiatrie et de médecine et directeur de la division de rhumatologie pédiatrique de l’Université de l’Alabama à Birmingham. En novembre 2019, il a publié Syndrome de tempête de cytokines, le premier manuel consacré aux tempêtes de cytokines.

W. Winn Chatham, MD, est professeur de médecine, d’immunologie clinique et de rhumatologie; chercheur principal au Centre complet pour l’arthrite, l’appareil locomoteur, les os et l’auto-immunité (CAMBAC); et directeur des services cliniques de rhumatologie à l’Université de l’Alabama à Birmingham.

Scott W. Canna, MD, est professeur adjoint de pédiatrie et d’immunologie à l’Université de Pittsburgh. Il est chercheur à l’Institut de recherche pédiatrique de la Fondation Richard King Mellon et possède une expertise sur l’auto-inflammation et les troubles dus aux tempêtes de cytokines.